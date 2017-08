Insulza rechazó propuesta del PS y descartó competir en la senatorial por Arica

José Miguel Insulza rechazó la propuesta de la Comisión Política del Partido Socialista (PS) y descartó participar en la contienda senatorial por la Región de Arica y Parinacota.



El ex agente chileno en La Haya, que se encontraba en un proceso de reflexión, fustigó que el órgano interno del PS resolviera dejar sin efecto su candidatura por la Región de Atacama, esto en función de "un acuerdo, hasta hace poco no explicito, con otro partido de la coalición".



En esa línea, Insulza remarcó que adoptó "un compromiso con Atacama desde hace meses", el que lo ha llevado a recorrer toda la región "mientras forjábamos la unidad del partido, hasta hace poco extraviada".



"Ante preguntas directas de mis compañeros de Atacama y de muchos ciudadanos y ciudadanas por las calles, les he asegurado una y mil veces que sólo seré candidato por Atacama y debo honrar ese compromiso", sostuvo a través de una declaración pública.

El ex secretario general de la OEA expresó además que quienes tienen funciones de dirigentes "debemos respetar siempre, y hoy más que nunca, la palabra empeñada, si no queremos que nuestra profesión se desprestigie cada vez más".



Finalmente, Insulza llamó a la Nueva Mayoría, en especial al PS, a "buscar mejores oportunidades y candidatos para obtener parlamentarios, sin pretender digitar a priori quienes deben ser elegidos, sino dando igualdad de oportunidades a todos".