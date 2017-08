Insulza se desdice y finalmente será candidato a senador por Arica y Parinacota

El ex agente chileno ante La Haya y precandidato presidencial del Partido Socialista José Miguel Insulza finalmente será candidato a senador por la Región de Arica, luego de la polémica que surgió por la bajada de su postulación a la Cámara Alta por la Región de Atacama.

Insulza, quien había rechazado varias veces perder su cupo en Atacama y que incluso el sábado había desestimado ir a la Región de Arica, finalmente retrocedió y postulará al Senado, según se conoció tras el cierre de las negociaciones de la Nueva Mayoría respecto a su plantilla parlamentaria.

Quien dio a conocer esta decisión fue unos de los "afectados", el diputado por Arica, Luis Rocafull (PS), quien se le ofreció el cupo senatorial, pero finalmente solo buscará renovar su cupo en la Cámara.

"Yo siempre dije que iba a ser candidato a diputado, obviamente existían las posibilidades de ser candidato a senador y en este caso ayer (domingo) se me ofreció ser candidato a senador, lo acepté, pero ellos me comunicaron que no, que yo era candidato a diputado y que habían decidido por José Miguel Insulza en la Región de Arica y Parinacota", dijo el actual parlamentario.

"No me parece en lo absoluto, discrepo con la decisión de mi partido, la asumo sí, pero no estoy de acuerdo justamente por un tema de regionalismo", añadió.

Otra de las novedades es que el Partido Comunista decidió bajar la candidatura al Senado de la abogada Carmen Hertz, quien también postularía por Arica, en un gesto al PS, por lo que será trasladada a un distrito como postulante a diputada en la Región Metropolitana.

DC inscribió lista junto al MAS e IC

En tanto, la Democracia Cristiana inscribió su pacto electoral con el MAS y la Izquierda Ciudadana, con el nombre de "Convergencia democrática".

El presidente interino de la DC, el diputado Matías Walker, explicó que llevarán candidatos en todos los distritos y circunscripciones del país.

"(Este pacto) nos va a permitir llevar candidatos y candidatas en todos los distritos y circunscripciones electorales del país y nos va a permitir en el caso de la Democracia Cristiana llevar 10 candidatos y candidatas independientes a diputados y un candidato independiente a senador, como es el caso de Hernán Vodanovic en Aysén", dijo el legislador.

Aún resta conocer en detalle el listado de los candidatos al Congreso de este pacto.