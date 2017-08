José Miguel Insulza aún cavila sobre su futuro político

José Miguel Insulza se mantiene todavía, al menos públicamente, en "estado de reflexión" respecto de la posibilidad de asumir una candidatura senatorial por la Región de Arica y Parinacota.

El jueves la Comisión Política del Partido Socialista decidió plantearle dicha opción, tras desechar los deseos expresados abiertamente por el ex ministro de ser candidato en Atacama, donde ya había estado haciendo campaña.

Se espera que durante esta tarde mantenga conversaciones con la mesa directiva nacional del PS, antes de comunicar su resolución.

La discusión interna se complica, en todo caso, por la decisión del Consejo Regional del Partido Socialista en Atacama de apoyar a Insulza y descartar respaldo al candidato comunista Lautaro Carmona.

"Nosotros no apoyaremos a Lautaro Carmona en forma unánime. Esa decisión la tomó todo el Consejo Regional, donde participan los nueve comunales, los miembros del Comité Central Regional y la Dirección Regional completa", comentó a Cooperativa la presidenta del PS en Atacama, Ema Albanez.

"Nosotros tenemos una historia socialista, en ningún momento hemos pedido que el Partido Comunista baje su candidatura, al contrario: estamos pidiendo competir, competir democráticamente, como corresponde, y será la gente, en noviembre, la que decida quién llegará al Senado", agregó la dirigente.

El Consejo Regional fijó una reunión extraordinaria para el próximo 22 de agosto, donde va a definir por quién votar, y no se descarta que se inclinen por la hoy diputada DC Yasna Provoste.

Carmona: Que los socialistas resuelvan

En la directiva PS declinaron comentar estas declaraciones de la dirigente regional, mientras que el diputado Lautaro Carmona señaló que la controversia es un tema interno que deben resolver los socialistas

"Ésa es una decisión del Partido Socialista, no del Partido Comunista. Nuestras decisiones no consultaron previamente cómo iba a votar tal o cual partido", señaló.

Carmona afirmó que para el PC es "una obligación" competir por la Cámara Alta. "No tenemos alternativa, no podemos no dar esa batalla en esta ocasión, de estar excluidos del Senado durante 44 años".

"Creemos que hace falta que estemos allí, y vamos a dar la pelea cualquiera sean las decisiones que otros partidos, en su soberanía, resuelvan", agregó el actual diputado.