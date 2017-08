José Miguel Insulza: "No entiendo por qué el PS decidió entregar Atacama"

José Miguel Insulza dijo este lunes en Cooperativa que los dirigentes de la actual mesa del Partido Socialista, presidida por Álvaro Elizalde, han cometido errores que deberán asumir tras las elecciones de noviembre.

"Los dirigentes asumirán sus responsabilidades al final, cuando termine la campaña", dijo Insulza a El Diario de Cooperativa, al comentar su decisión de no aceptar una candidatura senatorial por la Región de Arica, luego de que la comisión política del PS lo bajara de Atacama.

"Yo no quiero personalizar, pero a mí me parece un error que en la región en que, primero Ricardo Núñez y después Isabel Allende, tuvieron la senaturía desde 1990 hasta la fecha ni siquiera se compita", señaló el ex ministro.

Durante los últimos meses "se han cometido errores importantes, el principal de los cuales fue no tener un candidato para una primaria (...) Hay una serie de errores que tendremos que discutir en su momento, pero no es el momento de que yo analice las razones de otros... Yo todavía no entiendo por qué el PS decidió entregar Atacama, pero cada uno explica sus propias decisiones", subrayó.

"¿Cómo van a entregar Atacama, la región del país en que hay más socialistas que en ninguna otra región?", dijo, recordando que la apuesta del Partido Comunista es "tener un senador por Atacama, y están dispuestos a todos lo que se les quisiera ofrecer, y eso es lo que el PS acordó aceptar. El único problema es que esa región es donde el Partido Socialista siempre había tenido (parlamentarios) y la gente estaba muy ilusionada con esto".

"No tenía un vínculo particular con Atacama"

Insulza aclaró además que él, "francamente, no tenía una particular vinculación con Atacama".

"Si a mí en el partido me hubieran hablado al comienzo que querían que asumiera cualquier otra región, yo lo habría hecho con mucho gusto, pero me hablaron de Atacama y lo hice: me fui para allá, gasté una cantidad enorme de horas conversando con la gente, con los militantes en un partido muy dividido. Finalmente todos nos pusimos de acuerdo y me proclamaron entre todos... Estábamos muy contentos y de pronto (en Santiago) dicen: 'No, Arica'", criticó.

"Yo habría ido feliz por Arica, (...) pero no he hecho el trabajo que hice en Atacama: no he conocido a la gente, no he discutido con ellos sus problemas, sus necesidades, entonces, ¿cómo me voy a presentar de un día para otro?", cuestionó.

Consultado por si se siente dolido, en lo personal, por la decisión del partido, el ex secretario general de la OEA indicó: "Yo ya no me enojo por estas cosas (...) Las trayectorias son como son, hay mucha gente que aspira a reemplazar cosas; pero las cosas se podrían haber hecho un poco mejor".