Partido Socialista niega "ilegalidad" denunciada por la derecha sobre inversiones

Tras la revelación de las inversiones realizadas por el Partido Socialista (PS) en diversas empresas durante los últimos años, el secretario general de la tienda, Andrés Santander, respondió a los emplazamientos de la derecha y negó que se haya cometido una "ilegalidad" respecto al fideicomiso ciego.

Diputados de Chile Vamos presentaran ayer un oficio de fiscalización en el Servicio Electoral pidiendo aclarr "una serie de dudas respecto al fideicomiso que debería haber realizado" el partido.

"No nos vamos a prestar para esta campaña de aprovechamiento político de la derecha, quienes además tienen tejado de vidrio para hablar de estos temas", indicó Andrés Santander.

"Es muy extraño que diputados de a República no conozcan la ley, porque la ley dice claramente 'podrá' y no 'deberá' (realizar fideicomiso). Por tanto, te da distintas alternativas. Lo que nosotros tenemos es un mandato especial de administración con provisión de informar", explicó el secretario general.

Tras esto, enfatizó en que "aquí lo que hay es una campaña de desprestigio y de ocultamiento por parte de la derecha, porque no quieren decir qué pasa con los 2.000 millones que (el ex Presidente Sebastián) Piñera no declaró".

En el punto de prensa realizado apenas ingresar el oficio en el Servel, el diputado UDI Juan Antonio Coloma habló asumiendo que el PS violó la ley.