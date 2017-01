Partido Socialista ratificó que tendrá primarias abiertas para elegir candidato presidencial

El Comité Central del Partido Socialista (PS) ratificó que la colectividad elegirá a su candidato presidencial en primarias abiertas en las que se podrán incluir postulantes que no pertenezcan a la colectividad.

Durante la reunión del organismo desarrollada la mañana de este sábado, la postura en favor de mantener la consulta ciudadana como método para llegar a un nombre que compita para llegar a La Moneda se impuso con 58 votos a favor. Los partidarios de proclamar a Ricardo Lagos, liderados por el vicepresidente del PS Camilo Escalona se abstuvieron, posición que tuvo 24 votos.

La junta fue encabezada por la presidenta del partido, la senadora Isabel Allende, en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago.

El "laguismo" dentro del PS había anunciado que esperaba que en la reunión del Comité Central de este sábado se tomara la decisión respecto del candidato y se sumaran al apoyo entregado a Lagos por el PPD hace exactamente una semana.

Ya antes de la reunión el ex senador Escalona, confirmó a Cooperativa que se abstendrían: "Nosotros deliberamos anoche y tomamos la decisión de mantener nuestro punto de vista, pero no insistir". Agregó que "nosotros entendemos que las opiniones se conocen, el debate público ya se hizo, nosotros somos partidarios que el pleno pudiera resolver ahora pero entendemos que la mayoría del Comité Central no piensa de la misma manera".

"Así que no vamos a insistir y vamos a mantener un voto de abstención, es decir, un 'téngase presente' frente a lo que nosotros estimamos es una indefinición que no es saludable", recalcó Escalona, que junto a varios de los parlamentarios que están con el ex Mandatario mantienen sus criticas respecto a la decisión.

Mientras, afuera del ex Congreso, militantes del PS se manifestaron a favor de la ratificación de la consulta abierta para definición al candidato que estará en las papeletas.

Foto: Paola Aguillón, Cooperativa.

También acudió a la reunión el otro presidenciable del partido, José Miguel Insulza, quien tomó la palabra defendiendo el mecanismo de las primarias, asegurando que ha recorrido todo el país y la militancia ha pedido participar de estas definiciones.

Allende se mostró "decepcionada" por críticas a consulta

La presidenta del PS, Isabel Allende, enfrentó a las criticas de quienes están molestos con la propuesta de la directiva y aseguró que lo que se intentó fue buscar una solución institucional.

"Quiero ser muy en este caso directa" comenzó la presidenta, "la verdad es que me he sentido bastante decepcionada de ver los comentarios que han hecho tanto el senador Rabindranath Quinteros, como el senador (Carlos) Montes, entre otros, porque me parece que es bastante fácil hablar de afuera y no tener en consideración el esfuerzo que ha hecho esta dirección" expresó la senadora.

Esfuerzo, añadió Allende, "para que cualquier mecanismo que se acuerde sea institucional, refrendado a través de una amplia mayoría, permitir que los candidatos desplieguen en terreno y tengan el tiempo necesario, buscar una mayor participación, preservar la unidad del partido, yo creo que es lo que hemos tratao de hacer".

Lagos llamó a la unidad y trabajar por programa

Máximo Pacheco, coordinador de la campaña presidencial del ex Presidente Ricardo Lagos, que asistió al Comité Central, se refirió al rechazo de la posibilidad de tomar en esa instancia la nominación del partido, y aseguró que el ex Presidente segurá recorriendo el país y trabajando como candidato oficial del PPD.

Esto, horas después de que mediante un video publicado en la red social Twitter, Lagos se asumiera como candidato del PPD, donde tiene doble militancia, y habló de unidad y trabajar por su programa.

Hace una semana fui proclamado candidato a las primarias de la @NuevaMayoriacl Hoy quiero agradecer e invitar a construir un programa común pic.twitter.com/RGjklAK7r4 — Ricardo Lagos E. (@RicardoLagos) 21 de enero de 2017

El candidato apeló a que "en esta nueva etapa, con fuerza y decisión, hagamos juntos ese programa que convocará a miles de chilenos. Tú lo sabes, no da lo mismo quien gobierne: la derecha es del mercado en el cuál cree, nosotros en los ciudadanos. No da lo mismo, por eso te invito para trabajar para construir este nuevo país".

La primaria dentro de la Nueva Mayoría se llevará a cabo el domingo 2 de julio.