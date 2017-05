Piñera pasa a la ofensiva ante polémicas inversiones del PS: "Es como el cura Gatica"

"No le reconozco (al PS) ninguna supremacía moral, como ellos pretenden tener", dijo Piñera.

El ex Presidente Sebastián Piñera aprovechó el escándalo desatado por la revelación de las inversiones que realizó el PS en diversas empresas -reguladas y no reguladas- para pasar a la ofensiva en el ámbito de la transparencia de los negocios, uno de sus tradicionales flancos y que esta misma semana lo hizo objeto de críticas a propósito de su declaración de patrimonio e intereses.

Según reveló anoche un reportaje de Ahora Noticias, el Partido Socialista invirtió la indemnización que recibió por los bienes expropiados durante la dictadura en las compañías SQM, Pampa Calichera, Aguas Andinas, Esval, CGE, AES Gener, SalfaCorp, Masisa, Arauco, Sonda, Autopista del Sol, Autopista Vespucio Norte, Braskem, Banco Pine, Caja de Compensación Los Andes y Caja de Compensación La Araucana.

"Vamos a tener que investigarlo, pero parece que el Partido Socialista no cumplió con la ley... Es un tema adicional, porque ellos también tenían una serie de obligaciones que la ley establecía y que, aparentemente, no se han cumplido", dijo Piñera a propósito de esta información.

"Por yo creo que en esto hay que ser muy cuidadosos, porque hay algunos que son campeones para predicar... no voy a decir el dicho popular... Es como el padre Gatica, que predica y no practica", afirmó el ex Mandatario en medio de un seminario en Viña del Mar.

"Me parece a mí que hay, al menos, una inconsecuencia, una falta de coherencia, un doble estándar gigantesco. Yo lo digo aquí claramente: no le reconozco (al PS) ninguna supremacía moral, como ellos pretenden tener", remató el candidato de la UDI, RN y el PRI.

UDI ya habla de "socialismo concesionado"

La bancada de diputados de la UDI ya anunció que recurrirá a la Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado y Contraloría "para que se investigue el conflicto de interés evidente que existe con estas inversiones del PS".

"Hay que aclarar la forma en que se gestó esta nueva forma de hacer política en la Nueva Mayoría, con el socialismo concesionado", dijo el jefe de la bancada, Felipe Ward.

"Es necesario que se explique el evidente conflicto de interés en un número importante de votaciones donde el Partido Socialista no se inhabilitó, pese a que tenían inversiones en las empresas que se estaban viendo favorecidas. ¿Por qué no hicieron fideicomiso ciego, tal como le exige la ley, cuando los montos superan las 25 mil UF?", agregó Ward, quien plabnteó que "es importante verificar el uso de información privilegiada en las votaciones, tanto en comisiones como en Sala".

Su par Juan Antonio Coloma dijo estar esperando "la explicación que el PS le dará al país frente a este conflicto de interés, y cómo le explicará a la gente que sus campañas fueron financiadas con recursos obtenidos del aumento de tarifas en las sanitarias o en las autopistas".

"La justicia tiene que investigar a fondo esta situación", remató Coloma, mientras, a través de su cuenta de Twitter, la timonel Jacqueline van Rysselberghe‏ se preguntó si los fiscales "tendrán misma agilidad pa investigar q en otros casos".