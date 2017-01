PS exige al menos tres candidatos en primaria: Insulza lo rechaza

El ex agente de Chile ante La Haya José Miguel Insulza (PS) asegura que realizar una consulta interna sólo si el candidato de otro partido se presenta sería la negación a la decisión que adoptó el Comité Central.

El precandidato a la presidencia se refirió a la votación que se realizará este sábado en la que los miembros del Comité Central del Partido Socialista votarán para aceptar o rechazar las primarias internas. El secretario general de la colectividad, Pablo Velozo, afirmó que si sólo hay dos inscritos, esta elección no se haría y la decisión se reservaría al Comité Central, lo que podría perjudicar a los precandidatos militantes (Insulza y Fernando Atria) y favorecer a postulantes externos como Alejandro Guillier y Ricardo Lagos.

En ese sentido, declaró que "me parece que el acuerdo de la mayoría de la mesa es un buen acuerdo que permite poner en marcha un consenso que lleve a cumplir el acuerdo del congreso, es decir, tener un candidato del Partido Socialista en la primaria del 2 de julio".

"Espero, por lo tanto, que mañana se ratifique", enfatizó.

Además aclaró que no ha cuestionado la legitimidad del Comité sino que "todo lo que he señalado en la inconveniencia política de no consultar a los militantes en una designación tan fundamental".

Consultado por una eventual cláusula que incluiría el acuerdo, la cual limitaría la primaria a la participación de más de dos candidatos, Insulza declaró que "si me dicen 'mire la primaria hay que hacerla según si un candidato de otro partido decide participar o no", eso realmente es la negación de la decisión que se adoptó en el congreso en el Comité Central".

"Yo no quiero entrar en una discusión de si Guillier debería participar o no, lo único que yo he dicho es que, se decida lo que se decida, yo no soy obstáculo", dijo Insulza.

"Lo que no me parece es que el que no participe se convierta en condición para realizar una primaria, eso me parece un poquito, si no completamente, fuera de lugar", agregó.

Por su parte, Atria sostuvo que no tiene reparos en que Guillier esté en la papeleta si es que la consulta se lleva a cabo.

El debate interno

Uno de los diputados que apoya la idea de respaldar a Guillier es Daniel Melo quien declaró que "se tendrá que establecer un marco de diálogo, de conversación con él para poder incorporarlo bajo su voluntad a esta primaria".

"Creo que es parte de los liderazgos que hoy día la ciudadanía está reconociendo de manera importante, y tengo la impresión de que para buena parte de la base militante socialista y más aún para nuestros simpatizantes les hace mucho sentido que Alejandro Guillier pueda participar de esta definición", afirmó.

Por el contrario, en senador Rabindranath Quinteros señaló que "no tengo nada contra el senador Guillier", pero "me duele es que el Partido Socialista teniendo militantes en sus filas no sea capaz de levantar una candidatura. Eso es lo que me duele, me molesta".

"El Partido Socialista siempre ha sido un partido importante dentro de la coalición de la centro izquierda y hoy día, por un populismo mal entendido, creo que no toma la determinación adecuada", concluyó.