Secretario general explicó cómo definirá el PS al candidato presidencial

El secretario general del Partido Socialista, Pablo Velozo, explicó cuáles son los posibles escenarios que se podrían dar mañana sábado durante la votación que realizará el pleno del Comité Central para definir el método para elegir su candidato presidencial.

La decisión de la directiva no cayó bien en el "Laguismo", desde donde apostaban por una proclamación de Ricardo Lagos este fin de semana o al menos una declaración en esa línea.

Aunque muchos han calificado cuna "telenovela" el debate al interior del PS para definir al candidato presidencial del partido, Velozo explicó en El Primer Café de Cooperativa que la situación es muy simple: "El 26 de noviembre pasado el Partido Socialista decidió hacer una consulta al Servel para que éste le contestara cómo podía hacer una primarias".

"El Servel nos dijo 'no pueden hacer primarias porque se tiene que llamar consulta, y la pueden hacer abierta -o sea, a todos los ciudadanos- o cerrada, solo a los militantes. Si es cerrada sólo a los militantes es obligatorio el resultado, si es abierta a los ciudadanos, el Comité Central puede cambiar ese resultado'", detalló.

Por lo tanto, este sábado "el Comité Central, con sus ciento y tantos miembros, van a votar -a mano alzada me imagino- 'sabe que, nosotros queremos primarias' o 'sabe que, nosotros no queremos primarias' (internas). Eso es lo va a ocurrir mañana y que no tiene nada de dramático porque es lo que resolvimos hace tres meses".

De acordarse no hacer primarias dentro del partido "puede ocurrir que el Comité Central diga 'no, sabe que no queremos primarias, queremos otro método de resolver que es votar aquí y ahora'".

Sin embargo, el acuerdo alcanzado tendría una cláusula: si sólo hay dos inscritos, esta elección no se haría y la decisión se reservaría al Comité Central, lo que muchos entienden como un condicionamiento a la participación de Alejandro Guillier.

Hasta ahora los posibles candidatos del socialismo son los militantes del partido José Miguel Insulza y Fernando Atria, el PPD Ricardo Lagos, quien apostaba a una proclamación directa este sábado, y ahora Guillier, ya que la timonel del partido, Isabel Allende, aseguró que el senador sería bienvenido en la boleta.