Con misa recordaron los dos años de la muerte de Patricio Aylwin

Con una misa realizada en la Iglesia del Colegio San Ignacio de El Bosque, la familia y la Democracia Cristiana recordaron el segundo aniversario del deceso del ex presidente Patricio Aylwin.

La homilía reunió a sus hijos, a su esposa Leonor Oyarzún y a gran parte de los dirigentes de la DC, e incluso algunos que abandonaron las filas de la Democracia Cristiana.

En este aniversario de los dos años de la muerte del primer presidente tras la dictadura fue recordado con constantes alusiones a su consecuencia, sobre todo por la crisis que vive el partido tras la derrota electoral.

La presidenta interina, Myriam Verdugo, aseguró que gran parte de los problemas se deben a que muchos están lejos del ejemplo del ex Mandatario, algo a lo que la ex candidata presidencial Carolina Goic añadió que poco se ha aprendido

"Yo creo que todavía nos queda mucho por aprender y sobre todo por demostrar que aprendimos la lección, en términos de actuar con coherencia, de anteponer los intereses de nuestra patria, sobre todo de aquellos que no tienen voz y de demostrar que la actividad política puede ser una actividad valorada", aseveró la senadora por Magallanes.

Misa en recuerdo de Aylwin reúne a militantes y ex militantes DC como Jaime Ravinet y Pedro García @Cooperativa pic.twitter.com/oi9qM66KRj — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 19 de abril de 2018

Entre los presentes también estaban los militantes históricos declarados en reflexión respecto a abandonar las filas de la DC como Gutenberg Martínez y Soledad Alvear, además del ex ministro Jorge Burgos, quien deslizó que sí se queda.

"Aquí estamos, en un acto muy DC, recordando a don Patricio. Yo soy como muchos militantes de la DC, que más allá de las dudas que hemos tenido, a mi me encantaría poder seguir con entusiasmo en este partido, estoy haciéndole empeño para eso y espero que el partido, a muchos militantes que miramos con algún desencanto ciertas decisiones que se han tomado, las nuevas autoridades nos den buenas noticias", dijo Burgos.

Burgos se refirió a la elección interna que tendrá lugar el próximo 27 de mayo, en la que hasta ahora competirán el ex diputado Fuad Chahín y el ex ministro Alberto Undurraga, ambos presentes en la misa, hasta donde también llegaron algunos ex militantes como Jaime Ravinet, Pedro García y Sergio Espejo.

La familia, representada por Isabel Aylwin, anunció que este lunes se abrirán las puertas al público de la que fue la oficina del ex Mandatario y donde están sus archivos personales.