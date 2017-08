Piñera propone reforma a pensiones y el Gobierno le pide mostrar "letra chica"

Al cumplirse nueve años de la última reforma a las pensiones ejecutada durante el anterior Gobierno de Michelle Bachelet, la Mandataria ratificó los pilares del proyecto de modificación que presentará la próxima semana el Ejecutivo: aumento de un 5 por ciento de la cotización a cargo de los empleadores administrado por un ente público.

Sin embargo, este anuncio coincidió con la presentación por parte de Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos, de una propuesta diferente con críticas a la actual administración, las que fueron respondidas por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

En el inicio de esta jornada la Presidenta Bachelet afirmó que en la propuesta de La Moneda "vemos los resultados del esfuerzo que hemos hecho para tener un mejor país. No ha sido fácil pero no hemos bajado los brazos. Hemos enfrentado a los que no quieren cambios, pero los cambios no se pueden detener por decreto".

"Mi compromiso es que hasta el último día de Gobierno vamos a seguir en este esfuerzo para que no se ponga marcha atrás en lo que hemos avanzado durante estos años para que todos y todas podamos vivir mejor", agregó.

La propuesta de Piñera

Sebastián Piñera presentó una propuesta alternativa a la del Gobierno en la que promete subir en un 40 por ciento las pensiones con un 4 por ciento de cotización extra a las AFP y aumentando el pilar básico solidario.

"Quiero decirlo con meridiana claridad: el ahorro previsional les pertenece a los trabajadores chilenos y nadie tiene derecho a arrebatárselos. Y en consecuencia son los trabajadores chilenos, dueños de su ahorro previsional, los que tienen que tomar las decisiones respecto de cómo se administra su ahorro previsional", argumentó el candidato.

Sin embargo, tras sacar algunos cálculos el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, deslizó una severa crítica al plan de la oposición: "Es una buena idea pero para que se cumpla eso hay que esperar 45 años porque la gente que hoy día va a partir ahorrando ese 4 por ciento que se supone en 45 años más va a tener ese 40 por ciento".

"Yo llamo a mostrar todos los números y todas las letras chicas y las letras grandes en lo que se propone. Lo mismo pasa con lo fiscal: es fácil un día criticar al Gobierno por el gasto y al día siguiente ofrecer más gasto", sentenció el secretario de Estado.