Lagos Weber reitera su opción presidencial: "Estoy disponible"

El senador PPD Ricardo Lagos Weber ratificó que está "disponible" para ser candidato presidencial en las elecciones de 2021, anuncio que efectuó por primera vez a mediados de julio.

"Antes nunca dije 'voy' para después arrepentirme; fui honesto. Hoy digo 'estoy disponible'. Por primera vez en 10 años levanté mi mano para expresar

mis ganas", señaló Lagos Weber a La Segunda.

¿Hombre de acuerdos?

El vespertino recogió una serie de opiniones de analistas y personajes políticos respecto a las posibilidades de éxito del parlamentario, quienes pusieron foco en la manera en que se ha perfilado como negociador con el Gobierno en temas como el salario mínimo.

"Él es explícitamente candidato", afirmó Francisco Vidal, actual vicepresidente del PPD.

El ex vocero de Gobierno comentó que su correligionario "tiene una posibilidad de lucimiento personal", pero "está asumiendo un rol que es una apuesta arriesgada" en sus acercamientos con La Moneda.

"Alguien de nuestro mundo con aspiraciones presidenciales necesita desde el primer voto DC hasta el último del Frente Amplio", advirtió Vidal.

Heraldo Muñoz y Ricardo Lagos Weber, dos importantes figuras del PPD, aparecen cada vez más lanzadas en la incipiente carrera presidencial para 2021. (Foto: ATON)

"Siempre he sido de la misma línea. Nunca he tenido la inseguridad de pensar que si llego a un acuerdo estoy traicionado a mis principios. Y no voy a erigirme como hombre de los acuerdos. Hay que tratar de generar entendimientos entre quienes piensan como yo en la oposición, y no llegar a acuerdos individualmente a lo llanero solitario", replicó Lagos Weber respecto al punto.

Bajo la sombra del papá

La Segunda entrevistó también a Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem, quien resaltó que "Lagos Weber ha alcanzado desde hace mucho tiempo un nivel de conocimiento altísimo, sobre 90 por ciento".

"Toda la ciudadanía lo puede identificar y tiene un 48 por ciento de aprobación, una buena evaluación, está en la mitad de la tabla (de los personajes evaluados), que lo deja en una buena posición si piensa en una campaña presidencial". Sin embargo, "su imagen está aún muy ligada a la de Lagos Escobar", su padre.

En tal sentido, "su desafío hoy no es darse a conocer, sino que crezca su imagen positiva, que está de alguna manera contenida por la de su padre", comentó Izikson.

Respondió el senador: "Somos generaciones distintas. Lagos es Lagos; yo soy yo. Sería pretencioso compararme con mi viejo, aunque sí reconozco en mí muchos valores de él".

"Sólo ganas"

Puso una cuota de escepticismo Axel Callís, analista político del PS: "Detrás de Lagos Weber sólo están sus ganas, no un partido, que además está muy deteriorado".

Callís resaltó además que, tras el fallo de La Haya, el timonel Heraldo Muñoz "quedó mejor posicionado" dentro del PPD.