PPD: El PS dejó en libertad de acción a militantes que quieran apoyar a Ricardo Lagos

Desde el Partido por la Democracia apuntaron a que el "laguismo" al interior del Partido Socialista quedó en "libertad de acción" para trabajar en la candidatura de Ricardo Lagos, luego de que el PS ratificara que tendrá primarias abiertas para elegir a su carta presidencial.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, comentó que como en el PS "definieron no resolver ahora, hay una suerte de libertad de acción (en el partido)".

"Lo que vamos a hacer es la conformación de los comandos regionales y comunales y de un comando nacional que incorpore a gente del PPD, del PS y del mundo independiente", sostuvo el timonel.

En esa línea, Navarrete afirmó que "entendemos que allí hay una tarea de convocar al conjunto de los socialistas que están en la idea de trabajar en la candidatura de Ricardo Lagos".

En tanto, la presidenta del PS, Isabel Allende, aseguró en el programa Estado Nacional de TVN, que si las votaciones hubiesen sido ayer, su candidato habría sido Lagos y que lo quiere en la papeleta de abril, fecha en que la colectividad realizará sus primarias abiertas.

"Quiero ser honesta, hasta el día de ayer (sábado) nadie me escuchó decir un nombre, porque ese era mi rol. Hoy día hay un mecanismo y yo puedo decir que si hay una votación, yo habría votado por Ricardo Lagos ayer", dijo la timonel.

"Si vamos a una consulta, que será en marzo o será en abril, evidentemente que me gustaría que estuviera el Presidente Lagos y no pierdo la esperanza de que esté disponible, aunque haya dicho que no", aseveró.

El diputado Juan Luis Castro manifestó que "este es un resultado previsible, se ha preservado la unidad del Partido Socialista, habrá que esperar los tiempos que están fijados y yo creo que hay que tener confianza que la ciudadanía gradualmente irá señalando cuales son los mejores caminos para el PS en este cuadro, porque el PS es un partido que va a influir en la contienda presidencial y en eso no debemos perdernos".

"Lo que interesa es tener una candidatura potente en el partido y que le gane a Piñera", precisó.