PPD no sancionará a militantes que respalden a otros candidatos presidenciales

"No estamos en la etapa de las sanciones", sostuvo el timonel PPD, Gonzalo Navarrete, ad portas del consejo general que dirimirá al presidenciable de la colectividad.

El Partido Por la Democracia (PPD) no sancionará a los militantes que decidan apoyar a otro candidato que no sea el postulante oficial de la colectividad a La Moneda, el que será electo en el consejo general de este sábado.

La candidatura oficial será resuelta a puertas cerradas en el cine arte Normandie por medio de la votación de los consejeros nacionales, cita a la que el ex Presidente Ricardo Lagos llega como favorito y en la que el diputado Jorge Tarud espera defender su opción.

En ese escenario, el diputado Tucapel Jiménez, que respalda la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, destacó que la directiva se reunió con la bancada de diputados PPD y garantizó que no existirán sanciones a quienes se inclinen por otro postulante.

"Estuvo Gonzalo Navarrete y la directiva y la verdad es que quedó claro, no van a haber sanciones. Se entiende que el partido no es un regimiento, que hay libertad de opinión, de pensamiento y, por lo demás, tiene que haber cierta fraternidad. Yo no estoy apoyando a un candidato de otra coalición, sino que a un candidato de nuestra propia coalición", manifestó el legislador.

"En ese sentido, se dijo explícitamente ahí que no van a haber sanciones y que se entiende", remató Jiménez.

Por su parte, el timonel del PPD, Gonzalo Navarrete, sostuvo que "hecho eso y teniendo nosotros un candidato oficial, lo que nos queda es que el debate sobre aquellos que tienen otra opción distinta a la que no sea la que formalmente tenga el partido, lo que hablamos incluso ayer, es que esa sea una opción que no sea un tema de debate interno".

Navarrete agregó que "nosotros vamos a tener una candidatura, explicamos por qué vamos a tener una candidatura, creo que Tucapel lo entendió adecuadamente, él piensa de que hay otro candidato que puede tener más posibilidades, está en su derecho. No estamos en la etapa de las sanciones".

Además de la definición presidencial, el consejo general del PPD tendrá como temas a tratar una cuenta política, el refichaje, la aprobación del programa político del partido, la aprobación del pacto primarias y parlamentarias, un informe de finanzas y los votos políticos.