PPD pedirá explicaciones a Tucapel Jiménez en caso de asistir a proclamación de Guillier

La directiva del Partido por la Democracia (PPD) pedirá explicaciones al diputado Tucapel Jiménez en caso de que asista a la proclamación presidencial de Alejandro Guillier preparada por el Partido Radical.

Jiménez ha manifestado abiertamente su apoyo al senador y confirmó que participará de la instancia, precisando que "hasta el día de hoy no he tenido ningún problema, así que espero no tenerlo. Yo creo que hay libertades, yo apoyo a quien siento que puede ser lo mejor para el país y hasta el día de hoy, además, el partido PPD no ha proclamado a nadie".

Sin embargo, tras conocer la decisión del parlamentario, Gonzalo Navarrete, presidente del partido, comentó que "Tucapel Jiménez ha sido reiterado y explícito en que él está en una postura en que su candidato es Guillier. Yo creo que eso a él le da la libertad por ser diputado, pero que no es la postura del PPD, no es lo que nosotros hemos discutido ni él forma parte de las decisiones del partido".

"Si él efectivamente asiste tendrá que explicar ante la comisión política que es lo que está haciendo, porque eso no es parte de las decisiones del partido", indicó.

La proclamación de Guillier se realizará este sábado en el Parque O'Higgins.