Presidencia de José Antonio Kast genera batahola en universidad y ahora es agredido

El ex diputado José Antonio Kast, nuevamente intentó participar de una actividad en un campus universitario y no lo logró.

Si la semana pasada su intención de dar una charla en la Universidad de Concepción se vio frustrada por decisión de la casa de estudios, esta vez el ex militante de la UDI, llegó hasta la universidad Arturo Prat de Iquique, para participar de un conversatorio organizado por alumnos de distintas carreras de la casa de estudios, denominada "Jóvenes, servicio público y participación ciudadana", a la que asistió, además, el ex candidato a consejero regional por Chile Vamos, Vittorio Canessa.

Sin embargo, la participación de Kast no pudo ser, debido a la funa que preparó otro grupo de estudiantes de la casa de estudios y que derivó en agresiones.

A todos los delincuentes que hoy, de manera cobarde y organizada me atacaron, les digo: no lo vamos a aceptar. Chile es de todos, y las Universidades son de todos. Una y mil veces iremos a cada rincón de Chile y defenderemos el derecho a discrepar. Con respeto y sin violencia. pic.twitter.com/XBa48cpbah

Nuevamente la intolerancia le ha ganado a las ideas.



Pero esta vez, no ha sido la censura administrativa, sino que derechamente la violencia.



Hoy, me sacaron a patadas de una Universidad.



Me sacaron, porque no toleran mis ideas y porque no respetan al que piensa diferente. pic.twitter.com/P4uU5ftcMH