Alberto Mayol: "Yo le puedo ganar a Piñera"

El sociólogo Alberto Mayol dijo en Cooperativa que está seguro de ser capaz de derrotar a Beatriz Sánchez en las primarias del Frente Amplio y luego, en segunda vuelta, vencer a Sebastián Piñera para convertirse en Presidente de Chile.

Mayol señaló a Lo Que Queda del Día que está compitiendo en el naciente conglomerado "sin ninguna duda" de que está en condiciones de representarlo con éxito en los comicios de noviembre: "Creo que, además, yo le puedo ganar a Piñera", afirmó.

Consultado por los fundamentos de este optimismo, que contrasta con su bajo posicionamiento en las encuestas de opinión pública, respondió: "Si yo le gano a Beatriz Sánchez voy a aparecer en todos lados".

"Yo fui jefe de investigación del BancoEstado y contrataba esas encuestas y a varias no las contrataba nunca... Yo conozco muy bien ese mercado y (los sondeos) están midiendo la primera vuelta, pero éstas son primarias, y medir primarias es muy difícil, porque ¿cómo sabes qué persona va a ir a votar ese día de las primarias?", planteó.

No estar en el balotaje: "Un fracaso"

Mayol dijo que en el momento actual, "con la Nueva Mayoría dividida o inexistente, en la práctica", él no ve "ninguna posibilidad" de que el Frente Amplio "no llegue a segunda vuelta".

"Si no llegamos es un fracaso", señaló, y consultado por la eventualidad de apoyar a Alejandro Guillier en el balotaje, indicó que "es un tema delicado" respecto al cual "hay que tomar una definición como Frente Amplio después de primera vuelta".

"Habida cuenta de ese fracaso (quedar fuera de la segunda vuelta) habrá que estudiar con mucho dolor qué es lo que hay que hacer y, en ese caso, yo tengo una perspectiva más bien de distanciamiento con respecto a la Concertación y la Nueva Mayoría. Sé que hay otros grupos –Revolución Democrática, qué se yo- que han tenido una perspectiva de más cercanía. Por tanto, creo que vamos a tener ahí una conversación importante, que se tendrá que definir de la manera más democrática posible", argumentó.

"Querían deshacerse rápido de mí"

El académico también reivindicó en Cooperativa el rol que ha jugado hasta el momento, y que ha incluido más de una crítica pública a Beatriz Sánchez y a los partidos y movimientos que la apoyan.

"Hasta donde yo sé no querían primarias legales. De hecho, tuve que hacer yo el esfuerzo para que se hicieran... Querían hacer una consulta por internet el 28 de mayo, que era una forma rápida de deshacerse de mí. De útil (para el FA) no tengo nada. Más bien he sido un problema para quienes querían hacerlo así, y estoy feliz de que haya sido así, porque hoy día tenemos una coalición más madura", señaló.

"Yo siempre dije que con las primarias legales íbamos a entrar en primera división. Ocurrió, hoy día estamos en primera división gracias a las primarias: me lo reconoció mucha gente que estuvo en contra de mi postura en la mesa del Frente Amplio. Estoy muy contento de que así haya ocurrido y ahora vamos a seguir ganando batallas: vamos a convencer a Sebastián Piñera de que hagamos un debate los cinco (candidatos inscritos en primarias legales: Piñera, Felipe Kast, Manuel José Ossandón, Mayo y Sánchez), vamos a ir avanzando para que maduremos como país", indicó.

"Densificar el proyecto"

"Viene una época muy complicada de administrar, un planeta difícil, un país con problemas que hay que resolver, y para eso vamos a necesitar mucha madurez y desarrollo de las ideas (...) Yo creo que tenemos un futuro enorme como proyecto político, siempre y cuando lo densifiquemos", advirtió.

"El principio de los proyectos es muy importante (...) Por eso yo estoy luchando para que no cometamos errores, seamos prolijos, y voy a ocupar todas las vías para que eso funcione. Eso le va a hacer bien al proyecto, gane yo o no gane yo en la primaria. Creo que nos va a hacer bien a todos", finalizó.