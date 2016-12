Alejandro Guillier alcanzó a Sebastián Piñera en la encuesta CERC-Mori

El senador independiente Alejandro Guillier, precandidato presidencial del Partido Radical, sigue subiendo en las encuestas y en el sondeo "Latinobarómetro de la Política" CERC-Mori, que se publicará la próxima semana, ya alcanzó al ex Presidente Sebastián Piñera e incluso lo supera en algunas preguntas.

Así lo adelantó este jueves, a través de su cuenta en Twitter, la directora ejecutiva del estudio, Marta Lagos: "El Barómetro de la Política CERC MORI q se publicará la próxima semana, arroja empate de SP con AG y en 1 preg AG con mas menciones que SP", escribió Lagos en la red social.

"Alejandro Guillé (sic) no solo alcanza a Piñera sino q lo supera en una pregunta. Lagos Tercero", agregó la fundadora de Mori, quien consideró "impactante la evolución" de Alejandro Guillier.

"Aumenta exponencialmente"

Marta Lagos profundizó, en declaraciones a La Segunda, en algunos de los aspectos más destacados de la encuesta: "En este estudio tenemos siete preguntas. En todas ellas Guillier aumenta exponencialmente, se pone al nivel, alcanza, empata y le gana a Piñera en algunas preguntas", explicó.

"En ningún momento de los 26 años que nosotros llevamos midiendo los políticos con futuro se han producido saltos de esta naturaleza, ni siquiera con ME­-O", alertó la encuestadora.

"En ningún momento de los 26 años que llevamos midiendo los políticos con futuro se han producido saltos de esta naturaleza, ni siquiera con ME­-O", dijo Lagos. (Foto: UNO)

"En dos meses y medio, Guillier sube y sube. Estamos ante un escenario desconocido", indicó, resaltando que "Guillier aumentaba una cantidad moderada en las otras encuestas, no se multiplicaba por tres, como ahora".

No obstante, puntualizó que "todavía queda por hacer todo un análisis por ver quiénes son los que votan de verdad", porque Latinobarómetro "es una encuesta de opinión, no es electoral".

"Electorado desesperado por una opción distinta"

La experta interpreta esta alza "impactante" como expresión de que "hay un electorado desesperado buscando una opción distinta".

"Él (Guillier) no ha hecho grandes anuncios, no tiene equipo, no tiene programa. ¿Qué ha mostrado? Su cara. ¿Qué ha hecho Guillier objetivamente? Seguir siendo senador, hablar en ocasiones, pero no ha manifestado su visión de Chile, del futuro, su posicionamiento respecto a políticas centrales", por lo que aún está por verse "si se convierte en un fenómeno electoral", porque "queda un año" para los comicios y en ese tiempo "pueden pasar muchas cosas".

La encuestadora también comentó que "Ricardo Lagos está en tercer lugar" y "no le va nada de mal. Es como dos mujeres que adelgazan, una 40 kilos y la otra 20 kilos. Lo importante es que adelgazaron".

Finalmente, defendió su "autofiltración" señalando que el resultado "es muy sorprendente para guardarse la información".