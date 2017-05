Alejandro Guillier elogió a Lagos en su proclamación como candidato del PPD

El senador independiente Alejandro Guillier hizo un elogioso reconocimiento al ex Presidente Ricardo Lagos al convertirse este sábado, oficialmente, en el candidato a La Moneda del Partido Por la Democracia.

Guillier fue proclamado en el marco de un consejo nacional extraordinario del PPD, que se efectuó en el Círculo Español, acto respecto de cuya asistencia hasta hace pocos días hubo dudas, en medio de los públicos cuestionamientos a su figura de parlamentarios del propio partido.

"Mi reconocimiento de ayer, de hoy y de mañana para ese gran arquitecto y conductor de todo este proceso de renovación del socialismo chileno: el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar", dijo Guillier en su discurso, desatando los vítores de la concurrencia.

"Recuerdo nítido que fue Ricardo Lagos Escobar quien, con coraje y valentía, con generosidad y visión de Estado, supo articular un diálogo fecundo y permanente entre la socialdemocracia y el socialcristianismo; diálogo clave en la transición a la democracia", señaló Guillier.

"(Lagos) nos enseñó una nueva de hacer política, ciudadana, pero con una visión de largo plazo", recalcó el senador, cuya designación, por parte del Partido Socialista, motivó justamente la bajada del ex Mandatario de la carrera presidencial.

Navarrete desdramatiza las dudas y críticas

En tanto, el timonel Gonzalo Navarrete, desdramatizó las críticas de parlamentarios, luego de que, más temprano, en Cooperativa, el diputado Ramón Farías graficara la situación de la siguiente manera: "(A Guillier) lo siento lejano, falta cariño, cercanía".

"Eso forma parte del debate que hay que hacer, hay un proceso. Nosotros con el Presidente Lagos hicimos un proceso de por lo menos cinco meses, con Guillier llevamos tres semanas", señaló.

"Aquellos que tengan alguna duda de cuál es su participación en el comando, cuáles son los contenidos que le faltan, está abierto (el debate). Nosotros somos un partido democrático, que debate, y yo les aseguro que ellos van a estar en esta opción". agregó.

A juicio de Navarrete, para que se produzca y se consolide el acercamiento "falta un poco de tiempo: las relaciones humanas se construyen, los programas se construyen y la relación con la ciudadanía se construye. Ése es proceso en el que estamos hoy día".

Sobre el mismo tema el senador PPD Ricardo Lagos Weber señaló: "No es secreto para nadie que mi candidato era (Ricardo) Lagos, mi viejo. Por razones que conocemos, él no está en carrera, y el partido ha tomado la decisión de apoyar a Alejandro Guillier como nuestro representante en las elecciones de noviembre, y eso es lo que vamos a hacer".

"Yo voy a seguir trabajando para contar una fuerza de centroizquierda progresista y con una amplia base social. Lo digo castellano para que se entienda fácil: para hacer cambios en Chile requieres generar mayorías, tener una capacidad de abrir los brazos, de sacarte de adentro cualquier cara y sentarte a conversar para generar", indicó el ex presidente del Senado.

"Las relaciones humanas se construyen", reflexionó el presidente del partido. (Foto: ATON)

Girardi: Ojalá Ricardo Lagos lo respalde

El senador Guido Girardi señaló, en tanto, que "el tema de las diferencias lo podemos ver después".

"Yo creo que no hay diferencias sustantivas en el Partido por la Democracia y creo que la gran mayoría de este partido está por apoyar a Alejandro Guillier, porque creemos que en torno a él se puede construir gobernabilidad para Chile, con una visión de cambio, inclusiva", indicó.

"Con él se puede llevar adelante un proyecto innovador, del siglo XXI, que no sea repetir el anacronismo o la obsolescencia de las visiones económicas, sociales, culturales y políticas que hay. Lo que vamos a hacer es eso, y ojalá que Ricardo Lagos respalde esto, eso depende del ex Presidente. Nosotros respetamos mucho su opinión, y creemos que va a ser un aporte a la construcción y el fortalecimiento del espacio de la cultura progresista; de eso no tengo dudas", agregó Girardi.