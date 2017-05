Alejandro Guillier: "No es mi tarea estar alineando a los partidos"

El abanderado mantiene su distancia pública de los partidos y su apuesta por una candidatura "ciudadana": "Ellos son los políticos, yo no", afirmó.

"No es mi tarea estar alineando a los partidos. Para eso tienen a sus presidentes y tendrán que ponerse de acuerdo. Lo que yo ando haciendo es otra cosa. Ellos tienen que resolver sus problemas".

Así dijo en en el programa "El Sillón de Pedro", de Televisión Nacional, el senador independiente Alejandro Guillier, actual candidato presidencial del Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Por la Democracia y el Partido Comunista.

Estas declaraciones se dan en medio de la controversia en torno al proyecto de elección directa de intendentes, que tiene dividida a la Nueva Mayoría, tema por el que Guillier fue emplazado públicamente la semana pasada por la abanderada DC, Carolina Goic.

Con estas declaraciones el candidato mantiene su desmarque de las colectividades de la Nueva Mayoría -que le ha valido críticas en el bloque y entre los analistas- y evita involucrarse en la discusión sobre la conveniencia de que el oficialismo compita en noviembre con dos listas parlamentarias.

"Los partidos políticos tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. Ellos sabrán lo que hacen. Lo que no me pueden pedir es que yo les vaya a arreglar el asunto, porque ellos son los políticos, yo no, pos", manifestó.

"Ellos se metieron en camisas de once varas (...) No me corresponde enredarme en un enredo que ellos mismos armaron", insistió el periodista.

Consultado por Pedro Carcuro por si, en definitiva, tiene una real intención de ser Presidente de la República, Guillier señaló: "No lo busqué, soy sincero. Se dieron las circunstancias, pero uno asume la responsabilidad, y cuando ves que la gente empieza a confiar en ti te llena de entusiasmo".

Goic acoge a "viudos" de Lagos

En tanto, en el comando de la candidata de la Democracia Cristiana se han sumado durante los últimos días algunos "viudos de Lagos", como los abogados Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz-Tagle.

"Soy muy relevantes y auspiciosas las señales que hemos recibido del Presidente Lagos, de su entorno y de muchos independientes que apoyaron la candidatura del Presidente Lagos", señaló el diputado Matías Walker, vicepresidente DC.

El parlamentario indicó que en dicho sector "ven con simpatía la candidatura de Carolina Goic para trascender el espacio político de la Democracia Cristiana", y confían en "demostrar que es la mejor candidata de la centroizquierda".