Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez dudan del fideicomiso anunciado por Piñera

Los candidatos presidenciales Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez pusieron en duda la efectividad que tendrá el fideicomiso ciego anunciado hoy por Sebastián Piñera de cara a su participación en la carrera por el sillón de La Moneda.

"Creo que ha dado un paso, le faltan dos o tres más", manifestó el senador independiente.

"Hay un hecho que la gente tiene que tener presente: si tú eres uno de los hombres más ricos del país y, además, vas a ser el hombre con más poder político del país, tu ventaja frente a otros empresarios es enorme, porque la expectativa que te genera es que tú no tienes competencia. Por eso es que es un problema, y yo confío que lo sabrá hacer de buena fe esta vez y va a ser completo, no me explicaría una reacción distinta", expresó el parlamentario.

Guillier, que ya tiene el apoyo oficial de los radicales y socialistas, pidió darle "tiempo para que complete todo ese fideicomiso ciego".

Las declaraciones del senador fueron en el marco de una reunión que sostuvo con la directiva del Partido Comunista para discutir ciertos temas y la ceremonia de proclamación, que tendrá lugar este domingo 7 de mayo en las dependencias del Sindicato del Banco Estado.

Guillier se reunió con el Partido Comunista, que lo ayudará en la recolección de firmas para la presentación de su candidatura. (Foto: ATON)

Sánchez: ¿Le podemos volver a creer?

Por su parte, Beatriz Sánchez se volcó a Twitter para expresar sus cuestionamientos al anuncio del otrora mandatario.

"¿Le podemos creer a Piñera? Ya nos dijo antes que tenía fideicomiso ciego y no era...podemos volver a creerle?", fustigó la periodista respaldada por Revolución Demócratica y el Movimiento Autonomista.

Para la precandidata del Frente Amplio, que tiene como rival a Alberto Mayol, el ex Mandatario deja dudas respecto del futuro de sus propiedades y de quiénes serán los administradores de sus dineros.

"Cuesta creerle, porque cada vez que ha tenido que elegir entre su propio interés y el bien común, siempre ha optado por él", remató Sánchez.

Gutiérrez: Uno teme que Piñera efectivamente "vaya más allá" e ignore la ley

A su turno, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien presentó la acción judicial que detonó la investigación, dijo que el ex mandatario vuelve a repetir el mismo discurso y mostró temor porque ignore la ley.

"Hoy vuelve con la misma monserga hablando de un fideicomiso ciego voluntario, hablando de que va a ir más allá de la ley, y uno teme que cuando dice que 'va a ir más allá de la ley' es porque efectivamente va a ir más allá, es decir la va a ignorar francamente y no le va a importar la ley", declaró el parlamentario.

En tanto, el diputado Fuad Chahín (DC), presidente de la comisión investigadora del caso Bancard, sostuvo que "cuesta creer porque ya una vez engañó al país y no me cabe ninguna duda que en esta oportunidad, probablemente, seguirá manejando los hilos de sus negocios durante el tiempo de la campaña" y espera que Piñera "no llegue a la presidencial".

Piñera "Hoy vuelve con la misma monserga" de la campaña anterior, dijo el diputado Hugo Gutiérrez, quien teme que el ex presidente "vaya más allá" e ignore la ley. (ATON)



La réplica de la oposición vino en voz del senador UDI Juan Antonio Coloma, miembro del comité ejecutivo de la campaña de Piñera, y de la diputada de RN Paulina Núñez.

Coloma explicó que el "más allá" declarado por el ex mandatario responde a que "la forma de establecerlo va más allá de lo que la ley dice" y que en simple es que "es la ley y varios puntos más".

"Hay que tener un espíritu de buena fe para hacer las críticas porque criticar por criticar es gratis", manifestó el otrora timonel gremialista.

Para Núñez con el actuar del ex gobernante "los chilenos podemos concluir que no solamente tenemos un hombre comprometido, sino que tenemos una familia comprometida con ejercer y asumir un tremendo desafío como ser nuevamente candidato presidencial".