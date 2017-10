Analista: Centroizquierda necesita acuerdos para enfrentar a Piñera en segunda vuelta

Kenneth Bunker, director del Programa Electoral de la Universidad Central, comentó en Cooperativa los resultados de la última encuesta CEP, asegurando que la centroizquierda deberá organizarse si quiere logran un triunfo en una eventual segunda vuelta.

En conversación con Lo que Queda del Día, el cientista político recalcó que "no es una victoria para Piñera obtener 44 por ciento en intención de voto, es lo que hemos estado viendo en casi todas las encuestas durante los últimos meses, es más o menos la tendencia que tiene (...) esto nos indica que es lo más probable que haya una segunda vuelta".

Un triunfo en la segunda vuelta por parte del oficialismo, "no depende solamente de Guillier, depende de los otros candidatos. Me parece que tiene que haber algún trato implícito con los candidatos de hacer una carrera constructiva, de no destruirse en primera vuelta y Navarro y Artés no están haciendo mucho para participar en ese sentido", explicó.

"ME-O empezó a construir puentes, pero después tuvo unos problemas con Carolina Goic y Guillier, entonces no es fácil, sabemos que mientras más se divide la izquierda y la centroizquierda en esta primera vuelta más difícil es llegar a acuerdo en segunda vuelta", dijo Bunker.

El experto reiteró que "se van a tener que poner de acuerdo en este trato, ya sea explícito o implícito, antes o después de la primera vuelta, pero ojalá lo antes posible, la noche de la elección (...) va a ser crucial salir con todo, con toda la efusividad del mundo para salir a enfrentar a Piñera".