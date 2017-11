Ángela Jeria llama a votar por Guillier, "continuador de la Presidenta Bachelet"

El candidato de Fuerza de Mayoría, el senador Alejandro Guillier, lanzó este lunes un spot protagonizado por Ángela Jeria, madre de la Presidenta Michelle Bachelet.

En el video, que fue publicado por la cuenta de Twitter de la campaña de Guillier, Jeria aparece junto a una fotografía de su hija remarcando que el senador independiente es la carta continuadora de las reformas de la Mandataria.

"Yo he estado siempre apoyando a Michelle en su trabajo y agradezco a todos quienes también la han respaldado", dice Jeria en el video quien agrega: "Especialmente me gustaría agradecer a un hombre que siempre ha apoyado a la Presidenta en cada una de sus propuestas. Me refiero a Alejandro Guillier a quien conozco hace varios años cuando lo acompañé en el norte en su campaña a senador".

"Ha sido un senador comprometido con la Presidenta Bachelet y también con ustedes", enfatiza la madre de la Presidenta y prosigue: "Es por eso que los quiero invitar a que votemos por Alejandro Guillier porque con su apoyo él continuará y profundizará las reformas que ha impulsado la Presidenta Bachelet".

El apoyo de Ángela Jeria a la candidatura de Guillier no es nuevo, ya había aparecido en terreno junto al candidato, sin embargo, sorprendió este lunes al figurar con la imagen de su hija en la franja digital del abanderado que es apoyado por gran parte de los partidos de la Nueva Mayoría.

Nuestro compromiso es con la gratuidad en la educación y profundizar los avances impulsados por Michelle Bachelet #AngelaJeriaConGuillier pic.twitter.com/KPQqpooadu — PresidenteDeLaGente (@Guillier2018) 6 de noviembre de 2017

Y en La Moneda…

La difusión del registro se da a menos de dos semanas de las elecciones del 19 de noviembre y en medio de la continuada tensión entre las dos candidaturas presidenciales de la Nueva Mayoría: Alejandro Guillier y Carolina Goic.

Esta mañana la Presidenta Bachelet encabeza desde muy temprano -07:15 horas- un consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda junto a todos sus ministros. Para más tarde está programa la realización de tradicional comité político en la sede de Gobierno.

Tras una serie de actividades matinales y hasta la tarde, la Mandataria viajará, de noche, a Hanoi, capital de Vietnam, donde se realizará una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).