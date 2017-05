Beatriz Sánchez: "Este Gobierno de Bachelet fracasó en lo que pretendió hacer"

La periodista y precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, explicó que como conglomerado buscan constituirse "como una alternativa real de Gobierno".

En entrevista con El País, Sánchez aseveró que "la Nueva Mayoría se acostumbró a un modelo, se habituó y se conforma con poner pequeñas vigilancias para evitar el abuso extremo, pero no plantea que deberíamos cambiar el modelo en que estamos viviendo y eso es lo que quiere el Frente Amplio: un cambio. Este Gobierno de Bachelet fracasó en lo que pretendió hacer".

"El rechazo al Gobierno de Bachelet está compuesto de dos sectores: personas que no quieren cambios por distintos motivos —por asuntos ideológicos—, y personas a las que no le gustaron las reformas porque finalmente no se llegó al objetivo, no fueron cambios estructurales", apuntó la periodista.

Consultada sobre cómo será recordado el actual Gobierno, Sánchez señaló que cree que "nació como un Gobierno con muy buenas intenciones y terminó con un Gobierno muy mal ejecutado".

Junto con eso indicó que como Frente Amplio "buscamos que haya mayor participación y una mirada distinta de la democracia. Hoy día hablamos de un Chile democrático, pero, ¿qué tan democrático es Chile si básicamente las discusiones las lleva adelante la elite económica y política?".

Aborto y pensiones

Consultada sobre las demandas relacionadas con el actual sistema de pensiones, la periodista indicó que "vivimos en un país en donde toda nuestra vida está mercantilizada, todo es una transacción económica: la salud, la educación, las pensiones".

"Si tienes a un millón de personas marchando, pero desde hace años sabías que las pensiones que se estaban pagando son muy bajas, bajo el salario mínimo, ¿cómo es que no hay reacción de los dirigentes? Es la demostración perfecta de que hay un problema de un modelo económico, pero también que no hay ninguna decisión política hoy día para cambiarlo", puntualizó.

En relación al aborto se mostró a favor de que éste sea libre. "Lo creo absolutamente posible. Si va a ser durante mi Gobierno me encantaría decir que sí, pero entiendo que es un tema a conversar".

"Yo creo en el aborto como un derecho de la mujer. Creo en la despenalización completa del aborto y creo además en un sistema sanitario que garantice el aborto en las mejores condiciones posibles a todas las mujeres. En eso creo absolutamente y me gustaría poder impulsarlo", aseguró.