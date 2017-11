Burgos piensa que la discusión sobre la delincuencia se ha puesto "pelotuda"

El ex ministro del Interior y Seguridad Pública Jorge Burgos (DC) dijo hoy en Cooperativa -con expresión de hastío- que la discusión sobre la delincuencia en Chile se ha puesto "pelotuda", en la medida en que los distintos sectores políticos la utilizan a conveniencia y sin hacer una autocrítica honesta.

"Yo creo que los políticos de derecha, izquierda y todos los que han gobernado lo hemos hecho mal en seguridad, y esta discusión es una discusión pelotuda, porque frente al país lo hemos hecho mal", planteó Burgos en El Primer Café de Cooperativa.

"La gente que nos está escuchando tiene más miedo que antes, y no le podemos echar la culpa a los noticieros de televisión. Tenemos que asumir que hay que aplicar políticas públicas mejores, más efectivas, más empáticas con la gente, ser capaces, de una vez por todas, de modificar el Código Penal, que hace 55 años lo estamos discutiendo (...) ¡Tenemos todavía un sistema penal decimonónico, que hemos ido parchando! Hay que asumirlo y ésa es tarea de todos", reflexionó el ex diputado.

Gráfico "maldito"

El coordinador político del comando de Carolina Goic puso como ejemplo de lo anterior la intervención que tuvo anoche Sebastián Piñera, en el debate de Anatel, al comparar los números de la Encuesta Nacional Urbana de Victimización (Enusc) entre su Gobierno y el de Michelle Bachelet, donde en varias ocasiones recurrió a un gráfico que exhibió ante las cámaras de televisión.

"El gráfico es bien maldito, porque la televisión es visual, y el 22,8 (por ciento) que mostró (de victimización en su Gobierno) aparece como la mitad del 27,3 (de Bachelet). Ése es un juego muy antiguo y bastante obvio", alegó.

"Al final se agradece que los políticos hablen con la verdad incluso en los gráficos. Por lo menos, eso es lo que yo espero de la política. Yo no espero que me manipulen; quiero políticos que me digan la verdad con los gráficos y las palabras", afirmó.

A mayor abundamiento, el ex secretario de Estado sostuvo que "Sebastián Piñera –tiene todo el derecho, (pero)- recoge la cifra que le dio la Enusc el 2013; efectivamente, 22,8 (por ciento), y no la que le dio el 2011, de 28,8 (por ciento)"; es decir, "elige la mejor", sin decir que "la (cifra de Bachelet) del 2016, si bien sube respecto al 2013, sigue siendo más bajo que el peak de Piñera".

"El que diga: 'Yo he sido el campeón en esta cuestión' se equivoca", dijo Burgos, y en este aspecto reconoció que, al menos, Piñera "ya no habló más del cierre de la puerta giratoria ni de fin del recreo a los delincuentes, porque eso no se lo cree nadie".