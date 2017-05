Carabineros evalúa ampliar protección a todos los precandidatos presidenciales

Carabineros evalúa, a través de su unidad especial de Protección a Personas Importantes (PPI), ampliar el resguardo a todos los candidatos presidenciales, tras la agresión sufrida por Felipe Kast en el Parque Bustamante este martes.

Según publicó La Tercera, tanto Carabineros como el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se contactaron con el diputado y precandidato presidencial para ofrecerle una escolta policial, lo que fue rechazado por el líder de Evópoli.

Hasta el momento son tres los precandidatos que cuentan con esta protección policial: Sebastián Piñera en calidad de ex Presidente, Alejandro Guillier y Carolina Goic.

En el caso de Guillier, la decisión de tener cuatro escoltas se tomó luego del atentado a la casa del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en enero pasado. "Carabineros de Chile me ofreció ayuda. Yo voy a terreno siempre con un resguardo y además con gente que se adelanta a preparar el terreno, lo que se llama la avanzada", indicó.

Por su parte, Goic cuenta con esta protección desde hace tres semanas tras una recomendación de Carabineros.

Otro de los candidatos que ha utilizado esta escolta en algunas oportunidades es el independiente Manuel José Ossandón, quien precisó que "he estado en muchas partes, no solo en los barrios más pitucos, y no tengo problema. Acá hay un malestar que hay que saber leer, pero la forma de expresarse no es a piedrazos".

Desde el Frente Amplio, Beatriz Sánchez aseguró que no ha sido contactada por Carabineros, aunque adelantó que no la aceptaría, ya que "estoy tan distante a temas de escoltas y protección y seguridad que no me imagino con escolta. Creo que para el despliegue de esta precandidatura en específico es muy importante el contacto directo con las personas".