Carlos Larraín afirmó que es necesario ampliar la oferta de candidatos presidenciales

"Yo en los tiempos no me meto", dijo Larraín sobre que Piñera adelante decisión de ser candidato.

El ex timonel y próximo a asumir como vicepresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dijo a El Diario de Cooperativa que es necesario ampliar la oferta de candidatos presidenciales e iniciar el debate de ideas.

Esto en un escenario, que calificó de "preocupante", en que las encuestas solo marcan el ex Presidente Sebastián Piñera y el senador independiente Manuel José Ossandón (ex RN), quien aparece por debajo del otrora Mandatario.

Larraín indicó que "a mí me gustaría que los candidatos, a quienes nosotros podemos considerar, nos digan qué es lo quieren hacer una vez que sean candidatos a la Presidencia".

"O sea, tienen que adherir a una especie de código mínimo de conceptos que nosotros quisiéramos componga una idea del bien común futuro", sostuvo.

Indicó que cree que Piñera está entre esas personas que deben dar a conocer lo que quieren hacer y "a él le interesa que así sea para estabilizar a su pluralidad, al número de los que le apoyan".

Eso sí, no comparte el llamado de alcaldes y diputados de Chile Vamos de solicitar al ex Mandatario que adelante la decisión de si será candidato presidencial o no el próximo año, afirmando que "yo en los tiempos no me meto".

"Decidir ese momento corresponde a los candidatos y yo me puedo volver al revés hablando del término y no consigo nada", aseveró.

Chile Vamos confiado en llegar a La Moneda

En la reunión habitual de Chile Vamos este lunes se habló de la apuesta presidencial y el vocero semanal, timonel de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, señaló que cada partido está construyendo su programa de Gobierno, los que luego serán consensuados y entregados al abanderado del bloque.

"Estamos seguros que quien gane esa primaria dentro de nuestra coalición tiene una tremenda posibilidad de ser el próximo Presidente de Chile, por eso nos vamos a abocar con todos nuestros esfuerzos a organizar desde la mejor manera una primaria ejemplar para que sea lo más participativa posible", expresó.

Monckeberg añadió que "obviamente, de la mano con eso, un proyecto electoral parlamentario con lista única, donde vamos a hacer todos esfuerzos disciplinados y generosos".

Además, según la encuesta semanal de la empresa Cadem, el ex Presidente Piñera exhibe una ventaja de ocho puntos en intención espontánea de voto sobre el senador independiente Alejandro Guillier.

El presidente de la Fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, manifestó a La Segunda que en la CEP el ex Mandatario se mantendrá en el primer lugar de las preferencias.