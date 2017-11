Carolina Goic vuelve a criticar a Guillier: "Es más de lo mismo"

A dos semanas de las elecciones, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, insistió este sábado en sus críticas a su par Alejandro Guillier: afirmó que el candidato de la Fuerza de Mayoría es "más de lo mismo" y aseguró que éste debe presentar su programa de Gobierno para mostrar "un mínimo de seriedad".

Según Goic, Guillier "es una continuidad de lo que se ha hecho hasta hoy. Además la principal diferencia está en como hacemos una propuesta de país a futuro. Cómo nos atrevemos además a poner sobre la mesa medidas que enfrenten decididamente la corrupción".

"Quiero hacer nuevamente una invitación a todo el mundo de centro izquierda, a quienes no quieran más de lo mismo, un proyecto donde muchas veces hemos visto más bien la discusión superficial, alejada de la buena política, de lo que la gente quiere. Aquí hay una alternativa, aquí están las puertas abiertas para toda la gente que quiere construir con seriedad, con mirada de país", agregó la candidata en una actividad de campaña.

Respecto a la falta de un programa de Gobierno presentado por el senador, Goic afirmó que "me parece que el mínimo de seriedad de un candidato es exponer sus planteamientos públicamente, es darlos a conocer. Hemos visto cómo en algunos casos ha presentado propuestas y después se desdice".

"Entonces yo creo que es sano que, tal cual como lo hemos hecho el resto de los candidatos, Alejandro también presente sus propuestas y espero que no sea que el Partido Comunista esté vetando algunos temas, que no sea esa la complicación que no le permita darlo a conocer públicamente", concluyó.

Navarrete: Esperamos que la DC enmiende la ruta

Frente a las críticas de la candidata de la DC, Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, uno de los partidos que apoyan a Guillier, afirmó no concordar "con este diseño de Carolina Goic, creo que le hace mal a la centro izquierda".

"La gente nos pide a gritos en la calle que para contener un retroceso neoliberal se requiere unidad y esta manera de hablar de la candidata de la DC impide lo que es un hecho esencial, que la nueva coalición requiere unidad", agregó.

"Espero que la DC y la propia Carolina Goic enmienden una ruta que sólo lleva a la derrota", declaró Navarrete.

Walker: Este no es un concurso de popularidad

Respondiendo a las críticas desde la Nueva Mayoría, el presidente interino de la DC, Matías Walker, afirmó que esto no es un concurso de popularidad, sino una carrera presidencial que se debe basar en propuestas.

"Carolina Goic le está hablando no sólo a la centro izquierda, les está hablando a los ciudadanos y les esta hablando sobre la base de las propuestas y de la seriedad de las propuestas", dijo.

"Este no es un concurso de popularidad, no es un concurso por ver quién es el más simpático o quién sale más en la tele; es una elección presidencial sobre la base de las propuestas que los candidatos le presentan al país y Carolina Goic ha demostrado con creces que es la alternativa que da seriedad y gobernabilidad a la centro izquierda", agregó el diputado.