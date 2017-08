Chadwick por reclamo de Guillier contra los bancos: "Basta de lloriqueos"

Chadwick dijo que no es creíble que un senador no haya conocido la ley de financiamiento de la política.

El jefe político del comando de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick (UDI), llamó a Alejandro Guillier a terminar con su "lloriqueo" por el presunto "bloqueo" al acceso a créditos bancarios para financiar su campaña presidencial.

"Basta de lloriqueos. Me extraña que un senador que estudió, conoció, votó y permitió que fuera aprobada unánimemente el proyecto de financiamiento de la política, que hoy día es ley, no sepa cómo se financia una candidatura presidencial, le eche la culpa a los bancos y empiece a llorar, cuando él sabía exactamente cómo es esto", dijo Chadwick esta tarde en un punto de prensa, tras emitir más temprano declaraciones análogas en una entrevista radial.

Estas palabras fueron respondidas por el "generalísimo" de Guillier, Osvaldo Correa: "Frente a las declaraciones de Chadwick, lo que nosotros señalamos es que aquí ha quedado de manifiesto una vez más la conducta de patrón de fundo que la derecha tiene, con una actitud soberbia, donde finalmente lo que hay es una defensa hacia un candidato millonario".

"Esta candidatura (de Guillier), efectivamente, no cuenta con recursos sustantivos, pero no por ello no vamos a hacer las cosas ni ganar esta elección. Muy por el contrario", afirmó Correa, quien es secretario general del Partido Radical.

Aleuy: Los parlamentarios aprobaron la ley

Durante esta jornada Carolina Goic (DC), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y José Antonio Kast (independiente ex UDI) se sumaron a las palabras de Guillier, y la candidata falangista emplazó abiertamente al Gobierno a "tomar cartas en el asunto" para que opere la ley de financiamiento público.

Consultado por el tema, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), respondió que a este respecto "hay una ley, y esa ley fue aprobada en el Parlamento".

"Yo no conozco los detalles respecto a los temas financieros, pero me imagino que los propios parlamentarios plantearán alguna solución, ya que ellos aprobaron la ley en su minuto", indicó.

Interrogada también por el asunto, la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que ella está tramitando un crédito en el BancoEstado, pero como no es parlamentaria, no tiene el problema de incompatibilidad que afecta "al candidato Alejandro Guillier, la candidata Carolina Goic y el candidato José Antonio Kast.

Sin embargo, "quiero decir que ellos son senador y senadora en ejercicio, diputado en ejercicio, y los senadores pueden ser candidatos, no resultar electos y siguen siendo senadores sin problemas", criticó.

En el comando de Alejandro Guillier están analizando el tema con abogados, puesto que, por ser independiente, tampoco puede contar con el financiamiento fiscal de los partidos políticos que lo respaldan.