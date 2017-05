Comando de Carolina Goic busca realizar debates con Alejandro Guillier

El comando de la candidata presidencial DC Carolina Goic busca realizar debates con el senador y presidenciable del PR, PS, PPD, PC Alejandro Guillier para compensar la pérdida de visibilidad que implica no tener primarias y, por ende, no tener franja televisiva.

La idea ha tenido un apoyo transversal al interior del bloque oficialista, entre ellos, del senador socialista Carlos Montes, quien indicó que "soy partidario de abrir luego los foros públicos entre Carolina Goic y Alejandro Guillier y creo que deberíamos organizarlo a nivel nacional y en las regiones y en todos lados".

"No podemos, porque no estamos en las primarias, no generar esos diálogos, en el marco de espíritu común de tener la unidad entre el centro y la izquierda y un programa progresista para Chile

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe comentó que "lamentablemente no va a haber primaria en este sector, pero bueno, que haya debates. Queremos saber qué piensa cada candidato o candidata, eso es súper importante y creo que la gente tiene derecho a saber también. Mientras más debates haya, mejor informados vamos a estar todos".

En cuanto a posibles tensiones que se podrían generar entre los partidos de la Nueva Mayoría con los debates, el jefe de bancada de los senadores de DC, Jorge Pizarro, señaló que "cada candidato lo que busca es potenciar su visión, sus planteamientos".

"Eso no necesariamente significa conflicto con nadie y por supuesto que si eso se hace dentro de un mínimo común denominador en términos programáticos, porque yo creo que grandes diferencias no hay en términos de las prioridades, de los contenidos, de cómo enfrentar la reforma previsional o cómo generar una reactivación económica. Yo creo que no van a haber mayores problemas en eso", indicó.

Guillier dipuesto a debatir

En la misma línea, el candidato Alejandro Guillier también se mostró a favor de los debates afirmando que "nosotros tenemos una trayectoria trabajando juntos desde plena dictadura militar y, por lo tanto, hay una visión de Chile compartida y un debate sería dentro de un marco de coincidencias fundamentales, pero de quién plantea mejores soluciones prácticas a temas de contingencia".

"Yo no veo una discrepancia ideológica que pudiera agudizar una tensión, lo veo perfectamente posible", añadió.

Por lo tanto, confirmó estar disponible para "todos los que quieran conversar comigo y debatir conmigo".