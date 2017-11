DD.HH.: Piñera no descarta degradación de militares (r) condenados

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reconoció que degradar a los militares en retiro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura supondría un cambio drástico, pero no descartó la medida si llega a La Moneda.

"Hoy día no está en la ley y por tanto no debiera ocurrir", comentó el ex Mandatario en el programa "En Buen Chileno" de Canal 13, pero consultado sobre qué haría en el futuro afirmó: "Lo estamos estudiando, y hay muchos factores a favor y en contra".

Piñera recordó que el grado es una característica que un uniformado "lleva hasta la muerte", agregando que "es una medida que tiene que legislarse y para eso está el Parlamento".