El programa de Gobierno que propone Piñera costará 14 mil millones de dólares

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, anunció que el costo fiscal total de su programa de Gobierno asciende a 14 mil millones de dólares para la totalidad del periodo presidencial.

"Representa aproximadamente un 5,5 por ciento del PIB de un año", indicó el ex Mandatario en el programa liberado este lunes, añadiendo que éste "implicará un gasto en régimen para los años posteriores al 2022 de cuatro mil 800 millones de dólares, es decir, un 1,8 por ciento del PIB de un año".

Respecto a cómo se financiará, indicó 7.000 millones provendrán de "reasignaciones de presupuesto provenientes de programas mal evaluados, así como de estrictas medidas de austeridad fiscal y un programa de reducción de gastos innecesarios en el sector público, que incluye la reducción de nuevas contrataciones, viáticos, viajes, horas extra y asesores a honorarios".

La otra mitad vendrá, aseguró, de las medidas del programa económico que "significarán un mayor crecimiento tendencial, que pasará del 2,6 por ciento proyectado en el Presupuesto 2018 a 3,5 por ciento hacia el final del periodo de Gobierno" y también con un "estricto control de la evasión, otras medidas de perfeccionamiento tributario, y lograr una mayor eficiencia de las empresas públicas, (que) permitirá al Estado una recaudación tributaria adicional".

Llamó a los otros candidatos a "no vender humo"

Al presentar su programa, Piñera aseguró que se trata de uno responsable y, además, lanzó críticas al actual Gobierno y llamó a los otros candidatos a La Moneda a no vender humo.

El ex Mandatario "un buen Gobierno no se improvisa. Requiere prepararse con mucha anticipación y no solamente en el terreno electoral, porque hay algunos que creen que las candidaturas es solamente lo electoral... esos son los que saben que no van a ganar"

Agregó: "Los que sabemos que tenemos una responsabilidad con los chilenos nos preparamos con tiempo, con dedicación, con responsabilidad, para no venderle humo a nuestros compatriotas, para entregar un programa de Gobierno serio y responsable".

¿Qué áreas y medidas tendrán los mayores gastos?

Las áreas que concentran la mayor proporción del gasto son "Envejecimiento Positivo y Pensiones Dignas" con 3.000 millones de dólares (21,4 por ciento); la agenda de desarrollo económico para "Un País que Crece y Crea Empleos de Calidad" con 2.800 millones de dólares (20 por ciento); "Infraestructura y Conectividad" con 2.000 millones de dólares (14,3 por ciento); "Cirugía Mayor a la Salud" con 1.500 millones de dólares (10,7 por ciento); y "Mejoremos la Educación en la Sala de Clases" con 1.500 millones de dólares (10,7 por ciento).

A estas áreas se suman la agenda agrícola con 600 millones de dólares (4,3 por ciento); deporte con 500 millones de dólares (3,6 por ciento); y ciencia, innovación y emprendimiento con 400 millones de dólares (2,9 por ciento).

Para las principales medidas que contempla Piñera en un eventual segundo Gobierno, la Reforma al Sistema de Pensiones implicará un costo total para el periodo de 3.000 millones de dólares.

Mientras que la que denomina como "corrección de la reforma tributaria" implicará un costo fiscal de 2.700 millones de dólares; y el plan de infraestructura Chile Invierte 2025, efectuado principalmente a través de concesiones y que considera el nuevo sistema Transporte Tercer Milenio, significará 2.000 millones de dólares.

Además, el plan de inversión en hospitales y la reforma a la atención primaria, que incluye retomar las concesiones hospitalarias, tiene un costo fiscal de 1.000 millones de dólares; y el nuevo Sistema Solidario de Acceso a la Educación Superior y el acceso universal a la educación parvularia a partir de los dos años implicarán un costo total de 1.000 millones de dólares.

Finalmente, la agenda para proteger a la infancia, que incluye una profunda reforma del Sename, el aumento del subsidio a los niños internados y una nueva ley de adopciones, costará 300 millones de dólares.