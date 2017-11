Enríquez-Ominami: "Guillier, escúchame, eres una vergüenza"

Lejos de aplacar la polémica, Marco Enríquez-Ominami endureció el tono en contra de su contrincante Alejandro Guillier y el diputado radical Fernando Meza, a quien acusa de amenazarlo de muerte.

La polémica comenzó ayer durante la franja política del abanderado del PRO, quien apuntó al supuesto vínculo del comando de Guillier con el narcotráfico. El spot provocó la molestia en los cercanos del senador independiente quienes, en un grupo de Whatsapp, comentaron la situación.

Fue en ese contexto en que Fernando Meza, como el propio diputado explicó hoy, afirmó que si estuviera vivo el padre de ME-O (Miguel Enríquez) "le daría un tiro" a su hijo, expresión que el candidato del PRO consideró como amenazas de muerte, exponiendo la situación en el debate de Anatel donde emplazó a Guillier a sacar a Meza de su comando.

Hoy y luego de que Meza lo tratara de "energúmeno", Enríquez-Ominami volvió al ataque: "Usted es un diputado que avergüenza al Congreso, avergüenza a la patria, avergüenza al Congreso, renuncie a su candidatura".

"Guillier, escúchame, eres una vergüenza, tener un diputado así en tu lista yo lo habría echado", remarcó el cineasta.

Enríquez-Ominami agregó que "ayer me amenazaron con patadas de nuevo, tengo 44 años, estoy preocupado de los niños de Chile y un diputado así no debiera legislar. No sabe él que en los colegios hay miles de niños que están muertos de miedo por el bullying, porque por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, los amenazan".

Comando de Guillier pide que prime "la tolerancia"

Desde el comando de Guillier aseguraron que no comparten el tono de Fernando Meza, pero agregaron que esperan saber si es verdad que Enríquez-Ominami no va a repetir lo del año 2009, como dijo hace pocos días en Cooperativa, cuando no llamó a votar por Eduardo Frei.

"No compartimos el tenor, no compartimos las declaraciones, más bien lo que uno espera es que en esta etapa prime la tolerancia, prime la cordura, prime el tenor que las chilenas y los chilenos quieren escuchar y no las descalificaciones", dijo el jefe de campaña de Guillier, Osvaldo Correa.

"Ayer nuestro candidato presidencial lo planteó incluso en el debate, no vamos a caer en ningún tipo de descalificación, entendemos que los dichos del diputado Meza están en un contexto en donde desafortunadamente esto se ha generado a razón de las constantes declaraciones y ataques del candidato Marco Enríquez-Ominami sobre Alejandro Guillier incluso utilizando información falsa", añadió el "generalísimo" de la campaña del senador.

En tanto, este martes por la noche Alejandro Guillier presentará formalmente su programa de Gobierno luego de los cuestionamientos por falta de contenidos, programa que ya fue adelantado en parte el fin de semana, precisamente por los emplazamientos de Carolina Goic para que lo presentara antes del debate de Anatel.