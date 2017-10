Evópoli: Reunión Chadwick-Movilh es tan legítima como la visita UDI a Punta Peuco

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, reiteró su defensa de la reunión que sostuvo el comando de Sebastián Piñera con el Movilh, cita en la cual hubo compromisos para mantener el acuerdo de la actual administración respecto al matrimonio igualitario en un eventual nuevo mandato del empresario.

Undurraga defendió el derecho del comando de Piñera de reunirse con quien sea, marcando un nuevo desencuentro en el bloque opositor por la llamada "agenda valórica".

"Nosotros vamos a hacer un Gobierno amplio. Que Andrés Chadwick se reúna con el Movilh es tan legítimo como, en su oportunidad, para la UDI fue reunirse con los presos de Punta Peuco", dijo el líder de Evópoli.

JVR: "No aporta"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, insistió en que estas reuniones no favorecen a la candidatura de Chile Vamos.

"Hay situaciones que no son convenientes y uno tiene derecho a plantearlas (...) No me parece que sea conveniente que el comando de nuestro candidato se junte con gente que es de izquierda, creo que no aporta al desarrollo de la campaña política", comentó la senadora por el Biobío.

Por su parte, el candidato de la derecha más extrema, José Antonio Kast, emplazó al abanderado de Chile Vamos a fijar posición en estas materias.

"En la vida uno no puede estar a favor del bien y a favor del mal al mismo tiempo. En el caso del candidato de Chile Vamos tiene que definirse, y si está en contra del matrimonio homosexual tiene que comprometerse a retirar ese proyecto del trámite legislativo", manifestó el diputado