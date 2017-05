Felipe Kast sumó propuestas de Ricardo Lagos en su programa de Gobierno

Publicar en su sitio

Copie este código (Ctrl+C) e insértelo en su página web para publicar este contenido en ella

El ex ministro llamó "a los votantes de Andrés Velasco" y del ex Mandatario a que "miren" su candidatura. "Evolución Política busca abrir un camino en el centro, busca cambiar la geografía política", explicó el ex ministro.