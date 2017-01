Genaro Arriagada: Si Guillier es el candidato la Nueva Mayoría va a estallar

El ex ministro DC Genaro Arriagada previó un escenario de "feroces choques internos" en la Nueva Mayoría, conducentes a su propia destrucción, si es que, producto del proceso político, termina siendo el senador independiente Alejandro Guillier su candidato presidencial en miras a los comicios de noviembre.

"Si no hay un candidato ni socialista ni PPD ni democratacristiano y va a ser Guilier (la carta presidencial), yo casi apostaría doble contra sencillo que la Nueva Mayoría va a estallar (...) Yo lo he dicho hace mucho tiempo: creo que vamos camino a un desastre", dijo Arriagada al participar, este viernes, en El Primer Café de Cooperativa.

El abogado recordó que en "la historia de la Concertación y de la Nueva Mayoría" todos los presidentes "han sido personas con muy fuertes enclaves en los partidos políticos". Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet eran "todos militantes de partidos", pero hoy los aspirantes del bloque, salvo Lagos, no alcanzan al 1 por ciento, dijo, mencionando los casos de José Miguel Insulza, Jorge Tarud y Fernando Atria. "Tampoco marca ningún democratacristiano en ese cuadro", acotó.

"Rechazar a Lagos no es gratis"

"Me parece a mí que si Guillier llega (a la papeleta) va a provocar una situación muy compleja. Yo no estoy hablando como partidario de nadie, pero para que Guillier sea candidato el PPD o el PS tienen que haber rechazado a Lagos, y rechazar al padre fundador del PPD o rechazar al líder más significativo del Partido Socialista –que es Lagos- no es gratis. Eso va a tener consecuencias internas muy graves y dramáticas", alertó.

"Yo no estoy diciendo lo que yo quiero, estoy diciendo lo que, a mi juicio, va a pasar, porque los choques internos, las acusaciones entre los partidos van a ser muy feroces. Esto no es gratis", subrayó el cientista político.

Arriagada constató con preocupación que, restando a Guillier y Lagos, los otros aspirantes del bloque no superan el 1 por ciento de apoyo.

PC optimista: "No estamos en un callejón sin salida"

Discrepó de Arriagada Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido Comunista: "Yo no soy para nada pesimista. Creo que es compleja la situación, pero no veo el escenario para la Nueva Mayoría frente a un callejón sin salida. Por el contrario", expresó.

"Yo he estado en las conversaciones con Insulza, con Lagos, con Guillier, con Atria. (...) Mi impresión es que, en los intercambios, todas las candidaturas presidenciales de la Nueva Mayoría –incluyo, desde el punto de vista programático, a la DC- han generado una sinergia que va enrielada en buen camino desde el punto de vista del programa. Hemos discutido mucho cómo acordar incluso el tema de los disensos, pero sobre la base de tener un camino común, un programa común y, por cierto, seguir avanzando en el proceso democratizador", expresó.

Lagos dijo además que "el triunfo de la Nueva Mayoría en las elecciones parlamentarias es tan importante como la candidatura presidencial del sector o, tal vez, más importante", y "ése es un dato que hay que considerar, porque ninguno de los partidos de la Nueva Mayoría en este momento está en condiciones de generar una situación de fragmentación sin que se vea afectado a sí mismo y se vea afectado el conjunto también".

Candidato con tendencia al triunfo

Para el dirigente PC, no cabe duda de que "en este momento, dentro de la Nueva Mayoría, el mejor aspectado es Alejandro Guillier" y, respecto de él, "la CEP muestra una tendencia en ascenso".

En tanto, "en el caso de Piñera lo que está mostrando (la encuesta) es casi un estancamiento, porque el rango de crecimiento es muy poco. Por lo tanto, estamos en una situación en que uno podría decir que si esta tendencia continúa y se trabaja bien, Alejandro Guillier debería ganarle a Piñera", señaló en El Primer Café.