"Generalísimo" de Guillier a ME-O: La unidad no sólo se declara, se practica

El coordinador de la campaña de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, reaccionó ante los dichos del candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien sostuvo en Cooperativa que, a diferencia de 2009, esta vez sí apoyará públicamente al candidato de la centroizquierda que avance a segunda vuelta.

"No repetiré el error de 2009 o 2010, ya era enero. Me demoré mucho en expresar mi voto y cuando lo hice, lo hice mal", dijo en El Diario de Cooperativa el abanderado del PRO al recordar que no respaldó mediáticamente a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la segunda vuelta cuando se enfrentaba a Piñera, aunque sí lo hizo en las urnas.

Ante esto, Correa le pidió a Enríquez-Ominami pasar del dicho al hecho: "Uno esperaría que la unidad no sólo se declare, sino que se practique".

"En esa lógica lo que uno esperaría es que Marco Enríquez-Ominami haya aprendido la lección de 2009, y esperamos que lo ponga en funcionamiento y no sea sólo parte de su discurso", dijo el "generalísimo" de la campaña de Guillier.

"Si efectivamente queremos ganar esta elección presidencial, para eso se requiere generosidad, se requiere unidad y eso tenemos que practicarlo", insistió el también secretario general del Partido Radical.

Sánchez acusa ansiedad

Por otro lado, la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, insistió en que el foco actual está puesto en el 19 de noviembre, descartando referirse, de momento, a un eventual pacto de apoyo mutuo.

"No voy a estar hoy día, cuando estamos presentando algo que para nosotros es muy importante, empezando a hacer algún tipo de anuncio de lo que viene después del 19 de noviembre", aseveró.

"Creo que hay tanta ansiedad respecto a la segunda vuelta, y yo no estoy en eso... Lo que hoy miro es que la elección es el 19 de noviembre, y si votan pocas personas es difícil que las cosas cambien, estamos buscando que haya más votación", enfatizó.