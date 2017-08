"Generalísimo" de Guillier: La competencia no es pareja y favorece a los multimillonarios

El coordinador general de la campaña de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, comentó esta mañana en Cooperativa la polémica que enfrenta al abanderado con el BancoEstado y la banca privada por un supuesto "bloqueo" de recursos, y alegó que, en las condiciones actuales, sólo pueden ser candidatos los multimillonarios.

"Lo que ha hecho el BancoEstado es invocar una norma que, efectivamente, impide que parlamentarios en ejercicio puedan solicitar créditos de esta naturaleza. Es la norma que nos invocan, pero (...) es complejo el alcance, porque cuando uno habla de 'contratos con la banca' eso también puede ser extensible a la cuenta RUT, por ejemplo. De todos modos, entendemos la restricción y por esa razón apelamos a la banca privada para poder financiar una parte de la campaña", explicó Correa.

El "generalísimo" confirmó a El Diario de Cooperativa que el comando consultó al Banco de Chile y el Banco Santander, que rechazaron concederles un crédito: "La verdad es que no hemos tenido argumentación muy concreta. Más bien, lo que ha habido es una negativa", alegó.

"¿Por qué la banca privada reacciona de esta forma ante una candidatura independiente, como la nuestra, donde lo que queremos es transparentar y hacer público de dónde estamos obteniendo nuestros recursos? Lo complejo es que, en estas condiciones, sólo pueden ser candidatos quienes tienen fortunas, por ejemplo, en paraísos fiscales, y eso resulta inaceptable", dijo Correa a Cooperativa.

"Las reglas del juego no son las mismas para todos"

"Lo que ha quedado en evidencia es que no hay una condición de igualdad a la hora de competir electoralmente. Nosotros no queremos darle un sentido importante a la plata, como ha dicho Piñera respecto de la billetera, más bien hemos querido hacer el punto en que la competencia no es pareja (...) y es inaceptable que sólo puedan participar en política aquéllos que tienen una cantidad importante de recursos, por ejemplo en los paraísos fiscales", señaló el también secretario general del Partido Radical.

"Sólo aquéllos que tienen recursos suficientemente propios, como el caso de algunas candidaturas multimillonarias, se ven favorecidos en este partido, que es absolutamente disparejo, y donde claramente las reglas del juego no son las mismas para todos", subrayó.

"Se puede resolver con buena voluntad"

Osvaldo Correa reconoció que -como señaló el Gobierno y el comando de Piñera- hubo problemas en la manera en que se legisló el año pasado, donde "lamentablemente hubo omisiones, particularmente con relación a las candidaturas independientes", y "obviamente es una situación que, en el futuro, tendrá que regularizarse".

En ese sentido, el "generalísimo" dijo que valora el exhorto de Carolina Goic al Gobierno, pero a él no le parece necesario "pedir leyes especiales, pues los problemas de la ciudadanía son mucho más importantes que esto, que podría ser resuelto con la buena voluntad de la banca privada, pero no ha habido esa disposición, ese ánimo o buena voluntad", indicó.

De todos modos, "la ley permite que los partidos puedan aportar a candidaturas independientes, y ésa alternativa no la queremos descartar", comentó.

Desde el comando presidencial, en tanto, "estamos evaluando una presentación ante el Servel para efectos de que haga una interpretación sobre la medida respecto a las candidaturas, particularmente con el BancoEstado. Es una situación que no sólo nos preocupa respecto de la candidatura del senador Guillier, sino además de todas las otras candidaturas (...) toda vez que ésta es la forma de poder transparentar de mejor manera el financiamiento de la política", señaló.

Disponible a "un par de debates" con Goic

Osvaldo Correa se distanció, finalmente, del portazo que dio ayer en Cooperativa el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, a la posibilidad de que se realicen debates exclusivos entre Guillier y Goic, en su calidad de abanderados de la Nueva Mayoría.

"Nosotros no hemos planteado condiciones. Al contrario, el propio senador Guillier lo manifestó: vamos a estar muy disponibles a poder debatir ideas, queremos participar en la mayor cantidad de debates posibles, e incluso hemos conversado con la candidatura de la senadora Goic para poder celebrar un par de debates. Tenemos toda la disposición del mundo", concluyó.