Goic, ME-O y Kast también reclaman contra los bancos por negativa a dar créditos

Los candidatos presidenciales Carolina Goic (DC), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y José Antonio Kast (independiente ex UDI) se sumaron este jueves a la crítica del senador Alejandro Guillier en contra del BancoEstado por su negativa a concederles créditos para financiar sus respectivas postulaciones a La Moneda.

Los tres abanderados coincidieron esta mañana en un foro sobre derechos de la infancia, y tras éste la postulante DC subrayó que el problema no afecta sólo a Guillier ni tampoco involucra exclusivamente al BancoEstado, por lo que llamó al Gobierno a tomar medidas.

"La misma negativa del BancoEstado la he tenido de los bancos privados, y de esa manera es imposible financiar una campaña si uno no es millonario. Yo soy una mujer que vivo de mi sueldo", dijo la senadora por Magallanes, que emplazó "al Gobierno a que tome cartas en el asunto si quiere que realmente exista competencia en materia presidencial. Si no, que le entregue la banda presidencial a Sebastián Piñera hoy día", advirtió.

"¿De qué sirve una ley si no es operativa?"

"Esto tiene que ver con hacer operativa una ley que existe. Yo creo que en esto el Gobierno tiene una responsabilidad y espero que la ejerza (...) ¿De qué nos sirve una ley de financiamiento público (de las campañas) si no es operativa? Pareciera que solamente aquéllos que tienen recursos, que son millonarios –como Sebastián Piñera- pueden participar en una campaña presidencial. Quienes no somos empresarios, no tenemos fortuna, no podemos autofinanciar una campaña y necesitamos que la ley funcione", subrayó.

Goic también rechazó las declaraciones del jefe político del comando de Piñera, Andrés Chadwick (UDI), quien hoy, entrevistado por T13 Radio, dijo que "Alejandro Guillier conoce la ley electoral, participó en su elaboración, la votó y, por lo tanto, debe saber cuáles son las condiciones" y no "empezar en un lloriqueo por los dineros, de que los bancos no le prestan dinero por ser independiente".

"Por supuesto que es distinto cuando se tienen todos los recursos. Todos sabemos las diferencias en materia de financiamiento propio y acceso a recursos que tiene Sebastián Piñera", dijo Goic, desafiando al ex Mandatario a "que explicite y detalle de dónde están saliendo los recursos de su campaña".

ME-O: "Banqueros, no abusen"

En la misma línea, Marco Enríquez-Ominami dijo que esperar "que el BancoEstado se comporte mejor que la vez pasada, en que se permitió prestarle 2.500 millones de pesos a la candidata que creía ganadora, y a los que no éramos ganadores nos sometían a créditos de 50 millones de pesos".

"Yo quiero decirles a los bancos que no les voy a tolerar ningún acto de discriminación, porque ya se los toleré el 2009 y pagué los costos. Espero que los bancos se comporten a la altura de Chile. Tienen utilidades de 25 por ciento, no abusen además de hacerse dueños de la democracia, ayuden, banqueros, a la democracia"; no pueden "decidir qué candidato les cae mejor", señaló el cineasta.

Consultado por sus gastos hasta este momento, respondió: "He hecho donaciones de mi propia cuenta (...) Como soy, probablemente, el candidato más escrutado de todos, voy a ser extremadamente disciplinado".

Kast: "A todos nos afecta, debe haber un cambio"

José Antonio Kast también señaló que en su campaña "hasta ahora todo ha sido financiamiento personal", y reconoció que "no es barato".

"Yo opté por ese esquema de trabajo, de financiar con recursos propios la recolección de firmas, porque no tengo partidos que me hayan apoyado, sino personas que voluntariamente colaboraron, junto a un equipo de trabajo que financié yo", explicó.

Respecto a la controversia, manifestó: "Ya veremos, a través de las resoluciones del Servel, y de presentaciones que podamos hacer en conjunto incluso al BancoEstado, para que esto se modifique".

"A todos nos afecta el tema de los créditos y el financiamiento, y yo creo que tiene que haber un cambio, pero más que dedicarse a reclamar, como lo hace permanentemente (Alejandro Guillier) en cuñas, que venga a los debates a los temas que le importan a la gente", desafió el postulante de ultraderecha.

Mañalich: "Toda la banca privada decidió no dar créditos"

El tema también fue debatido hoy temprano por los panelistas de El Primer Café de Cooperativa, ocasión en que el ex ministro de Salud de Piñera Jaime Mañalich dijo tener antecedentes de que "la banca privada en su totalidad decidió no aportar créditos a las campañas electorales de los presidenciables".

"Entiendo que todos –o la mayoría de- los bancos chilenos ya tomaron un acuerdo en el sentido de no involucrarse en nada con este tipo de préstamos, (...) y no creo que haya una discriminación en el sentido de que 'a esta campaña sí y a esta campaña no'", señaló.

Mañalich atribuyó la polémica al "pánico de todo el mundo empresarial privado de involucrarse en el financiamiento de la política", tras los escándalos recientes.

"Yo tengo la idea de que hay una suerte de pudor, de temor, por no llamarlo pánico, de todo el mundo empresarial privado de involucrarse en el financiamiento de la política, y creo que eso está para quedarse (...) El involucramiento de la banca, incluso en la forma de créditos, creo que es difícil y va a seguir siendo difícil", comentó el médico.

La explicación de BancoEstado

Cabe recordar que ayer BancoEstado salió al paso de la polémica y, mediante un comunicado, explicó que "existe una disposición legal vigente -consagrada en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política- que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado".

"Por razones de prudencia y para los efectos de no perjudicar a ningún parlamentario, BancoEstado ha resuelto desde 1995 abstenerse de realizar operaciones crediticias con diputados y senadores", añadió la entidad.