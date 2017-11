Goic pone en duda acuerdo con Guillier: "No se puede conversar si no hay una propuesta"

La candidata de la Democracia Cristiana, la senadora Carolina Goic, emplazó a su contrincante de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, a "superar la indefinición" y aclarar su programa de Gobierno antes del debate que realizará Anatel este 6 de noviembre.

"Yo espero que él presente su programa, que ojalá él lo haga antes del debate para que puedan, en esto, comparar sus propuestas con altura de miras", indicó la senadora en El Diario de Cooperativa.

Frente a un eventual acuerdo en segunda vuelta, la candidata remarcó que "no se puede conversar si no hay una propuesta de país de lo que queremos hacer. Me parece un mínimo de seriedad hoy día frente a la ciudadanía".

"Por eso -añadió- espero que Alejandro Guillier supere esa indefinición, que haga su planteamiento de cara a la gente, en forma transparente, tal cual lo hemos hecho todos los candidatos".

En ese sentido enfatizó que le parece que "es un mínimo de seriedad de un candidato porque incluso lo establecimos en la nueva Ley Electoral el no sólo dar a conocer las ideas, sino que las propuestas concretas, cómo se va a financiar. Creo que la gente tiene derecho a conocer eso antes de votar".

"Lo hemos visto, en algunos momentos, plantear algunas propuestas, después se desmarca. Yo no sé si será la complicación de tener al Partido Comunista dentro de su comando, viendo su campaña, que muchas veces pondrá quizás veto u objeciones a algunos planteamientos", planteó.

Esta semana Alejandro Guillier afirmó que presentaría su programa de Gobierno durante la segunda vuelta electoral. Sin embargo, debido a las críticas que recibió, el martes precisió en El Diario de Cooperativa que presentará en estos días un "compendio" de sus propuestas que implican cerca de 21 mil millones de dólares en inversión.

Programa de Piñera es la "empresa demoledora" de la derecha

Carolina Goic también comentó el programa de Gobierno de Sebastián Piñera a quien pidió aclarar qué dejará de financiar para lograr una inversión de 14 mil millones de dólares.

Las propuestas de Goic, presentadas en su programa, contemplan una inversión que va entre los 7.500 a 10.000 millones de dólares en los cuatro años.

"Yo comparo -dijo Goic- con el programa de Sebastián Piñera (...) y uno dice 'cuáles son los programas sociales que van a echar abajo', porque eso significa la retroexcavadora, más bien la empresa de demolición de la derecha. Yo creo que debe señalar con claridad qué es lo que va a dejar de financiar".

"Nosotros hemos hecho una propuesta que es realista" considerando un crecimiento del orden del 4 por ciento al final del próximo periodo presidencial, expresó.