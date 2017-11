Goic se desmarca de Guillier: No quiero ser continuadora de los vetos ideológicos

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, se desmarcó de su contendor Alejandro Guillier, asegurando que no quiere ser "la continuidad a ciegas" de los gobiernos anteriores de la Nueva Mayoría.

La senadora criticó a Guillier por no votar este martes en el Senado en el proyecto sobre capitalización de TVN, planteando que le "llama la atención cuando se dicen las cosas y no se hacen. Yo hubiera esperado que el senador estuviera ayer para respaldar un proyecto clave del gobierno, que es justamente la capitalización de TVN para poder salvar el canal público. Ahí él estableció un compromiso, pero después no se cumple".

"Lo que nosotros queremos hacer no es la continuidad a ciegas. Vamos a mantener las cosas buenas que hemos hecho y vamos a proponer cambios en aquellas cosas que tenemos que hacer mejor", agregó.

"Tenemos que generar certezas, terminar con la incertidumbre, tener reglas claras, equitativas y estables para recuperar el crecimiento, poner el énfasis con más fuerza en los temas de empleabilidad, sacar adelante una reforma a la Ley de Isapres", indicó la candidata.

Goic planteó que "no quiero ser continuadora de los vetos ideológicos que hoy día siguen manteniendo castigadas a las mujeres en edad fértil, pero sí, por supuesto voy a fortalecer la Ley Ricarte Soto, que con tanto entusiasmo sacamos adelante en el Parlamento".

La candidata también se refirió a las posibles reasignaciones planteadas por Sebastián Piñera en programas de capacitación y le pidió aclarar como usaría la "retroexcavadora".

"Me llama la atención que el candidato Sebastián Piñera, que ha dicho que es el único que sabe como generar empleo en este país, lo que haga es justamente eliminar uno de los programas que ha sido más eficaz en esa materia", sostuvo.

Guillier responde

Al ser consultado sobre las palabras de la senadora, Guillier recalcó que se acogió a un pareo y que "voté a favor y como estaban los quorum busqué una persona que iba a votar en contra y entonces se neutralizó el voto. Eso se hace habitualmente, de hecho ella tampoco ha ido a todas las actividades en el Congreso y se ha ido a otras actividades partidarias, porque ha estimado que tiene que estar en otro lado y me parece legítimo".

"No es una objeción si es que no perjudicas el quorum, porque si hubiese habido un tema de quorum" se habría quedado en la sala, explicó el senador.