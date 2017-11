Guillier advirtió que Piñera planea "una razzia" en la administración pública

Alejandro Guillier elevó este miércoles el tono de sus críticas a Sebastián Piñera a propósito de su plan para "cortar la grasa" del Estado mediante el despido de "operadores políticos".

El ex Mandatario ha dicho que su plan de Gobierno cuesta 14 mil millones de dólares en cuatro años, y que la mitad del financiamiento -7.000 millones de dólares- provendrá de medidas de austeridad, término de programas mal evaluados y la salida de "operadores políticos" desde la administración pública.

El tema ya fue abordado ayer -en la presentación de su programa- por Guillier, quien acusó a Piñera de querer "despedir 20 mil trabajadores del sector público" y advirtió: "Prepárense todos, porque si la derecha gana será la persecución más brutal".

Hoy insistió y habló aún más fuerte: "Él (Piñera) anunció que iba a echar 20 mil funcionarios (públicos). Ojalá rectifique, porque ha causado pánico en todas partes... Eso es una razzia", sostuvo.

"Él tiene que definir -porque él no tiene claridad para hablarle al país- a cuántos piensa echar, por qué los va a echar... ¿Sólo por razones ideológicas? Eso es persecución política", declamó.

"¡Que tenga humanidad!"

El abanderado de Fuerza de Mayoría también cuestionó el foco puesto por Piñera en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo como uno de los programas estatales que "no tiene ningún impacto" y cuyo financiamiento será cortado; afirmaciones que hoy ya fueron respondidas por la ministra Alejandra Krauss y el director del Sence, Pedro Goic.

"(Sebastián Piñera) anunció que iba a cerrar el Sence... Perdón, son 700 funcionarios (los que se desempeñan allí), pero hay un millón de chilenos que recibe capacitación", afirmó.

Guillier agrego que "la inmensa mayoría de la gente que recibe beneficios Sence es gente humilde, la gente que está en el 40 por ciento más pobre de Chile", por lo que, a este respecto, remató: "¡Que tenga humanidad el señor Piñera!".

Piñera alega "demagogia"

Anoche, al participar en el programa "En Buen Chileno", de Canal 13, el aludido ya se refirió a las acusaciones de su más probable rival en segunda vuelta.

"Lamento que Guillier haya caído en la demagogia. No vamos a despedir a 20 mil funcionarios públicos. Lo que dije que es que no queremos operadores políticos en la administración pública", manifestó Piñera.

La controversia fue también tema de debate en El Primer Café de Cooperativa, donde el coordinador programático del comando del abanderado de Chile Vamos, Gonzalo Blumel, señaló que el Sence no se va a terminar y reiteró que durante el periodo de campaña no dará a conocer el detalle de los programas sociales que piensan modificar.

"Nunca se ha dicho que (el Sence) se va a terminar", afirmó en Cooperativa Gonzalo Blumel, del comando de Piñera.

"La Ley de Presupuestos está en plena discusión. Tú no sabes, en primer lugar, cómo va a terminar el debate presupuestario. En segundo lugar, quedan otros proyectos muy importantes que van a afectar todo lo que tiene que ver con las holguras fiscales, como, por ejemplo, la discusión de reajuste del sector público", dijo Blumel, mencionando además que "no toda la información de las evaluaciones que hace Dipres (la Dirección de Presupuestos, sobre los programas estatales) es pública. Tú conoces los informes finales, pero no conoces las bases de datos".

Respecto al Sence, en particular, "nunca se ha dicho que se va a terminar: se va a reorientar y perfeccionar (transformándolo) en un programa de capacitación moderno", pues "hay consenso en la necesidad de modernizar el sistema de capacitación", afirmó el colaborador de Piñera.