Guillier candidato: "Escuchar a la gente no es populismo, es democracia"

El senador independiente Alejandro Guillier fue proclamado oficialmente este sábado como candidato presidencial del Partido Radical, en un masivo acto en el que, respondiendo a las críticas, declaró que "escuchar a la gente no es populismo, (sino que) es democracia".

El acto de proclamación comenzó pasadas las 11:00 horas en el teatro de la cúpula del Parque O'Higgins, e incluyó la presentación de un doble de Elvis Presley y de un grupo que interpretó cueca brava.

"No escondo mi condición de político"

Fue pasado el mediodía cuando el senador por Antofagasta ingresó al recinto, donde lo esperaban más de 2.000 personas, y dio un discurso en el que enfatizó que el Chile de hoy quiere sentirse parte de las transformaciones.

"Que nadie se confunda: escuchar a la gente no es populismo, es democracia. Tampoco soy antipartidos, no escondo mi condición de político, pero no quiero ser como aquéllos que me quieren enseñar cómo es la cosa, porque no me convencen, porque no funcionan la cosa así; si no, ¿por qué están las cosas como están?", señaló Guillier.

El parlamentario también pidió "no enrostrarle a los ciudadanos una supuesta falta de respeto al orden y a la propiedad". Afirmó que "la gobernanza la hacen los partidos y la gobernanza también se da en los políticos, pero lo será si escuchan a los ciudadanos y responden a los movimientos sociales y son capaces de entender las dinámicas de las redes sociales. Es el nuevo Chile, nos guste o no nos guste; un Chile más ciudadano", sostuvo.

"No tomaremos decisiones sin escuchar a la gente, le daremos un nuevo aire al progresismo", afirmó el abanderado. (Foto: Agencia UNO)

El senador también se refirió al "malestar" que ha ido creciendo en la ciudadanía por "los abusos que se cometen todos los días en todas partes", que ha generado un clima de "fastidio e indignación", asegurando que todos decepcionan, desde la iglesia hasta los políticos y medidos de comunicación.

Por esto, criticó la "pasividad de las autoridades" ante la "pandemia de la colusión" y el "silencio cómplice de quienes reclaman más garantías, más certeza, más seguridad en el futuro"; en alusión a los empresarios.

Gobierno de Piñera fue "tiempo perdido"

En medio de su intervención, el presidenciable también criticó el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, acusándolo de no realizar "ni una sola reforma real y sustantiva, ni siquiera en el plan o económico, donde (él) tiene tantos éxitos personales".

"El país no vio modernización ni del Estado, ni una nueva revisión de la economía, ni hubo más justicia. Un par de medidas que a nosotros mismos se nos había quedado en el tintero -porque a algún personaje se le ocurrió que no era le momento- y con eso se pretendió vestir como un gobierno progresista, pero quiero ser bien sincero, fue un tiempo perdido, porque no pasó nada", fustigó.

Pueblos originarios y diversidad sexual

El candidato mencionó además, ampliamente en su discurso, a los pueblos originarios, enfatizando en que "llegó la hora de saldar de una vez por todas la deuda histórica" con ellos.

Una machi acompañó a Guillier en su proclamación (Foto: @SenadorGuillier).



]"No se trata sólo de abordarlo como un tema de pobreza o que hay que repartir un poco más. No señores. Reconocer un pueblo originario es reconocer su derecho a su propia identidad, a su propia forma de vida, a su lenguaje, a sus costumbres, a sus ritos, a sus autoridades, de manera que esos pueblos se sientan parte de un país, pero también respetado en su particularidad", precisó.

Por último, Guillier señaló que otro de los desafíos es lograr la plena inclusión de la diversidad sexual. En este contexto, se comprometió con apoyar la Ley de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario "y todas las leyes que vayan arrinconando la discriminación".

Apoyos extra radicales

En los minutos previos al discurso de Guillier, y en medio de la proclamación, se presentó un video en donde diversas figuras del mundo político y cultural manifestaron su apoyo al parlamentario.

Entre éstos se hallaban los diputados Pepe Auth (ex PPD), Tucapel Jiménez (PPD), el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista Juan Andrés Lagos, y los diputados socialistas Daniel Melo, Daniella Cicardini y Leonardo Soto.

Entre las sorpresas estuvo también el senador independiente, ex Renovación Nacional, Antonio Horvath, además de algunos deportistas y actores.

El ex PPD Pepe Auth fue uno de los asistentes en el acto (Foto: UNO).

"El Pedro Aguirre Cerda del siglo XXI"

La proclamación oficial fue anunciada por el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco.

"Hoy día, estimadas amigas y amigos, qué paradoja del destino: cuando no somos felices, el radicalismo, a través de un amigo, que es independiente, que es hijo de la clase media, que tiene ideas y valores como nosotros, va a hacerse cargo de esta tremenda desconfianza y descrédito de lo público".



"Hoy día, Alejando Guillier Álvarez, senador de la República ¡Eres nuestro Pedro Aguirre Cerda del Chile del siglo XXI!", declamó el timonel radical.



El acto terminó cerca de las 13:30 horas con un "Se siente, se siente, Guillier Presidente", proclamando así oficialmente al senador Guillier como el primer candidato oficial de la centroizquierda en miras a noviembre.