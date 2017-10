Guillier le dirigió un "cálmese" a Piñera en duro intercambio tuitero

Alejandro Guillier y Sebastián Piñera tuvieron este miércoles un duro intercambio a través de las redes sociales.

Ambos candidatos presidenciales se enfrentaron en Twitter luego de que el primero se hiciera parte de la campaña representada en el hashtag #GratuidadOPiñera, que ha estado circulando desde ayer.

"La derecha no entiende la educación como un derecho social. Está claro que en noviembre hay que defender la reforma. Es #GratuidadoPiñera", escribió el senador por Antofagasta en la red social.

El aludido ex Presidente reaccionó esta mañana expresando indignación, y emplazando al abanderado de la Fuerza de la Mayoría a "no engañar" a la ciudadanía.

Replicó éste insistiendo en que, durante su Gobierno, Piñera trató a la educación como "un bien de consumo". Luego, desde el punto de vista de las formas, le dirigió un frontal "#Cálmese".

Éste fue el diálogo de los aspirantes al sillón del Palacio de La Moneda:

.@guillier no engañe: NO vamos a QUITAR la gratuidad a NADIE. Venimos a PONER y no a QUITAR PATINES, a IGUALAR hacia ARRIBA y no hacia ABAJO https://t.co/s5aGI0w3dV