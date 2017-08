Guillier reafirmó críticas a BancoEstado tras rechazo de crédito

El candidato presidencial del PR, PPS, PS y PC, Alejandro Guillier, reafirmó sus críticas al BancoEstado, luego que esta entidad le rechazara un crédito solicitado para gastos de campaña.

Durante una actividad de campaña, el senador por Antofagasta manifestó su frustración por la decisión de la entidad bancaria, asegurando que los grupos económicos no le prestarán recursos.

"Siempre he pensado que la adversidad obliga a desarrollar la creatividad. Los grupos económicos no nos van a prestar plata, no se trataba de donaciones, se trataba de créditos como cualquier ciudadano que va a un banco y nos han bloqueado el acceso al crédito", dijo Guillier.

"Lo aceptamos como una señal de que no tenemos fiato con los grupos de interés, los grupos de presión o los intereses macroeconómicos, nuestro corazón obviamente está más en la pyme, en el mediano, pequeño empresario que en los grandes grupos económicos, no porque tengamos nada contra ellos, sino porque ellos ven toda transformación como un peligro a su situación de hegemonía", añadió el postulante a La Moneda.

Además, comparó su situación con lo ocurrido con el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"Aceptamos esa realidad, no vamos a hacer de eso mayor problema, lamentamos la decisión de Banco Estado que va más allá de lo que el Servel ha establecido, lo aceptamos y no vamos a hacer más problemas con eso y vamos a recurrir a los ciudadanos como han ocurrido otras experiencias, no estamos muy lejos de lo que pasó en Estados Unidos con el (ex) presidente Obama que tuvo problemas similares", cerró.

La explicación de BancoEstado

BancoEstado salió al paso de la polémica y mediante un comunicado explicó que "existe una disposición legal vigente -consagrada en el artículo 60 inciso segundo de la Constitución Política- que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado".

"Por razones de prudencia y para los efectos de no perjudicar a ningún parlamentario, BancoEstado ha resuelto desde 1995 abstenerse de realizar operaciones crediticias con diputados y senadores", añade el banco.