Huenchumilla cuestionó a Bachelet: Pasará a la historia por entregar dos veces la banda a la derecha

"No se hicieron las cosas bien", según Huenchumilla.

El ex intendente Francisco Huenchumilla, senador electo de la DC, cuestionó a la Presidenta Michelle Bachelet tras la derrota del oficialismo en la elección presidencial.

Según el parlamentario electo por La Araucanía, "Bachelet va a pasar a la historia porque dos veces seguidas va a entregar la banda a la derecha y al mismo candidato", en entrevista con el diario El Austral de Temuco, consigna La Tercera.

"Algo falló ahí, y ella es la responsable de la coalición política", remató Huenchumilla.

El senador electo dijo que "la líder de la coalición se supone que es la Presidenta, pero ella se encapsuló y tuvo un liderazgo muy individualista", junto con apuntar que "no se hicieron las cosas bien, no hubo la complicidad política con las bancadas parlamentarias, con los partidos, no se gestionaron bien las reformas".