Insulza ante rechazo a su propuesta: Yo propuse unidad y no se aceptó

El precandidato presidencial del Partido Socialista José Miguel Insulza respondió este jueves al rechazo a su propuesta de una consulta ciudadana para definir de manera conjunta al abanderado común del PS y el PPD afirmando que propuso unidad y que no se aceptó.

Entre los socialistas, el ex senador Camilo Escalona, quien es un reconocido adherente de la candidatura de Ricardo Lagos, afirmó en El Primer Café que el ex agente ante La Haya tuvo una opinión distinta ante los miembros del comité central del Partido Socialista hace sólo algunas semanas.

"Creo que José Miguel tendría que hacer un esfuerzo para opinar siempre lo mismo, porque hace poquitos días atrás, en el primer comité central del Partido Socialista, yo le escuché decir exactamente lo contrario: defendió la idea de que el Partido Socialista definiera su propio candidato y lo llevara a la inscripción de la primaria de la Nueva Mayoría", precisó.

Escalona añadió que en aquella oportunidad que Insulza "sacó buenos aplausos incluso en el pleno, porque arengó al sentido de la identidad socialista, de que tuviera su propio candidato y ayer me encuentro con esta declaración que dice que en realidad que no y que es mejor un candidato en conjunto con el PPD".

Insulza se defendió argumentando que "yo opiné que era bueno que el Partido Socialista eligiera su representante por las bases y todavía lo opino. Ayer (miércoles) dije que había una forma en que podía hacerlo junto con el PPD".

"Si se decide que no, que no se quiere hacer junto con el PPD, que lleguemos con un socialista y con un PPD en paralelo a la primaria del 2 de julio, está bien, yo propuse unidad y no se aceptó", remarcó el ex canciller.

PPD ve difícil resolver este tema

En tanto, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, afirmó que "hacer una propuesta de este tipo, sin haberla conversado con su directiva, me parece que debe resolverlo el Partido Socialista".

"Desde el punto de vista de un cronograma, yo veo muy difícil poder resolverlo, porque con elecciones o eventos: el 14 (de enero) que tenemos que resolver, el 21 (de enero), tal como lo dijo la Presidenta del Partido Socialista que habría un espacio de consulta, creo que es un tema de cronograma lo que hace muy difícil para la continuidad de la coalición", añadió el ex alcalde.

Este viernes, a las 10:00 de la mañana, se reunirán las directivas del PS y del PPD y probablemente se trate este tema.