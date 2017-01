Insulza respondió a críticas de Escalona: "Me subí porque se aseguró que todos iban a votar"

El ex secretario general de la OEA reafirmó que solo estará disponible para una consulta ciudadana.

El precandidato presidencial del Partido Socialista José Miguel Insulza respondió al ex senador Camilo Escalona (PS), quien cuestionó su postura en relación a la definición de un candidato presidencial de la colectividad.

Escalona expresó en Cooperativa que "no se puede llegar a última hora a exigir que a uno le hagan un terno a la medida" y que el ex agente ante La Haya "no tiene autoridad moral para pedirle al Partido Socialista que nosotros hagamos lo que él quiera".

Durante una actividad en Cerrillos, el ex secretario general de la OEA reafirmó que solo estará disponible para una consulta ciudadana, instancia en la que Ricardo Lagos dijo que no participaría.

"No sé... sería fantástico que me convenga. O sea, que cada militante vote, me conviene que cada militante vote, pero cualquiera que quiera elegir ser candidato a Presidente de la República lo que más le conviene que voten todos", declaró Insulza en respuesta a Escalona.

Sostuvo que "respecto a que haya subido tarde, sí, yo me subí tarde, es cierto, pero al mismo tiempo me subí porque se estaba asegurando un sistema de que todos íbamos a votar".

Directiva del PS se reúne este jueves

La directiva socialista se reúne este jueves para evaluar las alternativas e intentar un acuerdo para presentar en el comité central este sábado.

La líder del Partido Socialista, Isabel Allende, optó por mantenerse al margen y dejar todo en manos del comité central, defendiendo la legitimidad para tomar decisiones.

"No, no voy a lanzar mi opinión, porque mi obligación es permitir que exista un debate y sea democráticamente el comité central el que se pronuncie", indicó.

La senadora sostuvo que "podrá decidir mantener la decisión que se tenía anteriormente o va a decidir cambiarla. Cambiarla significa otra fecha, cambiarla significa votar ahí y ahora. Eso no me corresponde a mí, corresponde al comité central".

"Yo pedí una reunión de mesa para poder conversar y ojalá lleguemos con una propuesta mayoritaria", declaró.

El ex Presidente Ricardo Lagos -ya proclamado por el PPD- no tuvo agenda pública este jueves y la tercera opción en competencia, Fernando Atria, se reunió en el PS con integrantes de la juventud del partido.

En tanto, el senador y candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, quien es postulado por algunos miembros del PS, hizo una suerte de cuestionamiento a Lagos al afirmar que todos los ex Presidentes se creen "imprescindibles", aunque sostuvo que el ex Mandatario debe seguir en carrera pues se debe fortalecer la primaria.