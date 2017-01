Insulza y Lagos ponen en duda buscar su proclamación presidencial en el PS

"Estaría en desacuerdo que fuera una votación privada en cualquier momento en ese día o varios días después, me da lo mismo", dijo Insulza.

El Partido Socialista sostendrá este sábado la reunión de su Comité Central en la que abordará su definición presidencial y, previo a esta cita, los partidarios de Ricardo Lagos Escobar quieren una proclamación del ex Presidente y las otras cartas, José Miguel Insulza y Fernando Atria, insistieron en una consulta ciudadana.

El ex agente chileno ante La Haya aseguró que no va a estar disponible para una votación cerrada en el Comité Central.

"Estaría en desacuerdo que fuera una votación privada en cualquier momento en ese día o varios días después, me da lo mismo", dijo el ex secretario general de la OEA que se encuentra recorriendo el extremo norte del país y este miércoles llegó a Iquique.

Insulza aseveró que "creo que es importante dejar en claro esto, para que no se diga que cómo reacciona a algo. No, creo que hay que mantener la norma fijada por el Comité Central del partido y hacer la consulta ciudadana que todos los militantes del partido que han hablado conmigo esperan".

"Voy por todo el país y me dicen que eso es lo que quieren. Ahora, si el Comité Central decide no darles eso, ellos enfrentarán las consecuencias. No pondría mi nombre para ser cómplice de una cosa semejante", advirtió.

A través de su cuenta de Twitter, Insulza recalcó que "yo no iré a una elección del Comité Central, yo postulé para ser elegido en una primaria abierta por la base del partido".

Lagos: He sido proclamado por PPD, es suficiente

En tanto, Lagos llegó a la comuna de Pedro Aguirre Cerda hasta una fundación de reposo para la tercera edad, donde formalizó su rechazo a participar una primaria socialista o consulta ciudadana.

Sobre una eventual votación en el pleno del PS, el candidato presidencial del PPD no se pronunció: "Yo he sido proclamado por el Partido Por la Democracia y, en consecuencia, estamos en la primaria legal y creo que eso es suficiente".

"No tengo comentarios que hacer sobre la forma en que los partidos quieren resolver sus temas internos", declaró.

A su vez, Atria se reunirá con la bancada de diputados en el Congreso, la última de la ronda de conversaciones con los postulantes en carrera, y el abogado también ha insistido en que se debe consultar a las bases del PS su parecer.

Por su parte, los diputados de la llamada "bancada guillerista" quieren poner el nombre del candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, en tabla para este sábado.