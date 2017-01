Isabel Allende: Guillier es el candidato que posiblemente podría ganarle a Piñera

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, aseguró que el candidato presidencial del Partido Radical, senador Alejandro Guillier, "podría ganarle" a Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales, luego que su partido ratificara que tendrá primarias abiertas el 23 de abril para elegir a su carta presidencial.

En el programa Estado Nacional de TVN, la senadora expresó que "tenemos un fenómeno que se llama Guillier, que era impensado y hoy está francamente competitivo con Sebastián Piñera. Es más, diría que es el candidato que posiblemente podría ganarle incluso a Piñera".

"Para ganar hoy hay que ver quién aparece como más competitivo. Lamentablemente, se ve que en las últimas encuestas, y no son la Biblia, se reitera el que no crece Lagos, se ve estancado. Entonces, a la gente le hace sentido que no va a ganar y necesitamos ganar", indicó.

Pese a ello, Allende recalcó que su opción es Lagos -quien no participará en la primaria socialista- indicando que si el ex Mandatario "estuviera en esa consulta, votaría por él".

A su vez, el jefe de bancada de los diputados PS, Juan Luis Castro dijo que Lagos "está inscrito ya para las primarias de julio y, en el intertanto, que el PS resuelva, yo creo que las cosas van a ir decantando solas respecto a los apoyos que va a tener cada candidatura, pero ya hay dos de la Nueva Mayoría que creo son los más competitivos, los que tienen más chances".

"El PS tendrá que ver dentro de lo que son las otras posibilidades si estas se consolidan o se fortalecen, pero ya con un horizonte de dejar estos tres meses de plazo para que eso madure y logre saberse si tenemos o no candidatura propia o apoyamos algunas de las que ya existen", expresó.

Añadió que "sería poco usual que él (Lagos) volviera a concursar en algo que ya ganó por su partido una nominación".

PPD: No tiene sentido que Lagos esté en primaria PS

En tanto, el timonel del PPD, Gonzalo Navarrete, cuyo partido ya proclamó a Lagos, calificó como extraña la consulta interna del PS, señalando que "no tiene sentido que él participe en una primaria del PS. Esa primaria del PS es bastante extraña. Va a participar (Fernando) Atria, (José Miguel) Insulza y eventualmente (Alejandro) Guillier".

"Bueno, ellos verán qué es lo que resuelven con eso, pero finalmente nosotros no vamos a entrar a decir 'mira, el momento de decisión es la primaria del PS', el momento de decisión es la primaria del 2 de julio, que es el momento en el cual Chile debe concentrar un proyecto político. Creemos que los temas internos de los partidos se acabaron, la decisión del PS está y nosotros tenemos que hacer campaña", agregó.

PR: Guillier va a la "primaria real" del 2 de julio

En el Partido Radical, que ya proclamó a Guillier, afirmaron que la fórmula para definir al candidato presidencial es de cada partido.

El presidente de la colectividad, Ernesto Velasco, insistió en que el candidato proclamado por su partido es el más competitivo y, sobre la eventual participación del senador en la interna socialista, sostuvo que "creo que hay que darle al Partido Socialista toda la tranquilidad y el tiempo que ellos tomen sus mejores decisiones, es algo que ellos tendrán que resolver".

"Lo que estamos claros que invariablemente cada una de las encuestas y estudios de opinión, el nombre de Alejandro Guillier es el liderazgo más competitivo para enfrentar y ganarle a Sebastián Piñera", indicó.

Velasco recalcó que "tengo entendido que hay dos militantes del PS, José Miguel Insulza y Fernando Atria, desconozco cuáles son los requisitos, pero creo que hay que dejar al Partido Socialista que resuelva tranquilamente y Alejandro Guillier en lo que va a participar es la primaria del 2 de julio. Esa es la primaria real".